»Ophold og badning er forbudt«.

Sådan indleder den stenrige ejendomsadvokat og tidligere storaktionær i fodboldklubben Brøndby IF, Jan Leth Christensen, et nyt skilt, som han har sat op på strandbredden foran sit hus på Sigridsvej i Hellerup.



Og ud over at det altså er forbudt at springe i vandet ud for Jan Leth Christensens hus, så skriver advokaten også på skiltet, at »Overtrædelse af ophold og badeforbud vil blive fotograferet og anmeldt til Nordsjællands Politi og Gentofte kommune. Det forbeholdes at offentliggøre foto af personer mhp. identifikation«.

Og det er særligt den del af skiltet, der forarger naboerne i området. De er nu gået sammen og har politianmeldt Jan Leth Christensen. Det skriver SN.dk.

»Vi respekterer, at vi ikke kan tage ophold på hans grund, men vi føler os ikke trygge ved, at han videoovervåger området. Det er særligt ubehageligt, at billederne kan risikere at blive offentliggjort, også fordi vores børn og børnebørn jo typisk er letpåklædte på stranden,« forklarer en af naboerne på Sigridsvej, Marianne Victor Hansen, til B.T.

Hun ser skiltet som et forsøg på at hindre naboer og andres ret til at passere strandstykket ud for Jan Leth Christensens grund frit.

Ifølge Marianne Victor Hansen, så har naboerne ikke tidligere haft held med at henvende sig direkte til Jan Leth Christensen. Derfor ser hun politianmeldelsen som sidste udvej.

Jan Leth Christensens grund ligger mindre end 50 meter fra stranden, og derfor er det ifølge Naturbeskyttelsesloven ikke tilladt at bade eller opholde sig på stranden foran boligen.

Privat foto: Skiltet opsat ved Sigridsvej i Hellerup. Vis mere Privat foto: Skiltet opsat ved Sigridsvej i Hellerup.

Men om det er tilladt for Jan Leth Christensen at videoovervåge området er et andet spørgsmål, som Nordsjællands Politi, ifølge SN.dk, i øjeblikket tager stilling til.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jan Leth Christensen. Han er ikke vendt tilbage.

Til SN.dk afviser han dog, at skiltet er problematisk:



»Skiltet er godkendt af Gentofte Kommune, og jeg har været i forbindelse med Nordsjællands Politi, som har meddelt mig, at det er et fuldt lovligt skilt,« siger Jan Leth Christensen.



Gennem de seneste fem år har Jan Leth Christensen og naboerne på Sigridsvej gentagne gange været i konflikt. Sidste år nægtede Jan Leth Christensen – til stor frustration for naboerne – at fjerne et byggepladshegn, der blokerede muligheden for at gå langs stranden for enden af Sigridsvej.