Ejeren af restauranten Passione & Enoteca i Aarhus, Marcello Passalia, er død i en alder af 54 år.

Det meddeler hans familie på Facebook.

»Det er med stor sorg, at jeg må fortælle, at min højtelskede Marcello desværre ikke er blandt os mere,« lyder der i opslaget, som hans hustru, Sisse Søgaard Passalia, har skrevet.

Familien skriver, at han døde søndag aften efter en lang, hård kamp mod en aggressiv tumor i hjernen.

»Marcello var omringet af sine nærmeste og masser af kærlighed lige til det sidste. Jorden er blevet et fantastisk menneske fattigere i dag. Det kommer aldrig til at give mening, hvorfor vi har mistet ham alt for tidligt,« lyder det yderligere.

Marcello Passalia kom til Danmark for 20 år siden og i flere år drevet passione & Enoteca i Borggade centralt i Aarhus.

I sommeren 2020 kunne man læse i B.T., hvordan Marcello Passalia, sendte sin støtte til sit hjemland, Italien, der var alvorligt ramt af coronaen.

Det gjorde han ved at uddele gratis pizzaer ud til det aarhusianske folk. På den måde købte han flere råvarer hjem fra sit hjemland, og støttede dermed producenterne økonomisk og gav aarhusianere gratis pizza samtidig.

»Der er stor panik og kaos i Iitalien lige nu. Jeg vil gerne støtte mit land,« lød det til B.T. dengang.