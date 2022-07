Lyt til artiklen

I Norge har man fået en ny kendis.

Hun hedder Freya, er en hvalros på 600 kilo og har nu overtaget den folkerige Oslofjord.

Kendishvalrossen er denne sommer dukket op flere steder langs kysten i det sydlige Norge, men hendes ankomst i den norske hovedstad er ikke helt uden problemer.

Freya har nemlig fået stor opmærksomhed for at ligge i små både, til stor glæde for nogle - men til ejernes fortvivlelse.

Det norske medie VG har været i kontakt med bådens ejer, Mathias Ysen Brandt-Kjelsen, som var på vej til Frankrig, hvor han skulle på ferie, da bådeforeningen ringede og fortalte, at hvalrossen Freya var gået ombord på hans båd.

Desværre fik Mathias Ysen Brandt-Kjelsen en dårlig start på ferien, da båden blev ødelagt.

Freya er tilsyneladende vedholden. VG kan nemlig også fortælle om en roer, der ville ud på tur, men måtte lade sig stoppe af hvalrossen, som spærrede molen.

Manden hentede en vandslange for at forsøge at sprøjte hvalrossen i havet, men måtte til sidst opgive sin tur på vandet.

Derudover har mediet offentliggjort en video, der viser, at Freya angriber en svane. Et vidne, avisen har talt med, oplyser, at svanen døde.

Netavisen har talt med Rune Aae, en såkaldt hvalrosekspert, der fortæller, at Freya går i land for at slappe af og fordøje mad.

»Hun afsøger lavvandede områder på jagt efter føde, såsom muslinger, søstjerner og krabber. Efter at have spist et par tusinde skaller, lægger hvalrossen sig på land for at slappe af.«

Og til tilskuerne kommer han med rådet:

»Hold afstand og respekter dyret,« siger Aae.

Onsdag udsendte det norske Fiskeridirektoratet en pressemeddelelse, hvori man også opfordrede folk til at lade hvalrossen Freya være i fred.

'Hvalrossen er en fredet art, der ikke bør forstyrres unødigt. At dræbe Freya er ikke en mulighed,' lyder det.

Fiskeridirektoratet har overvejet forskellige tiltag, der kan føre til mindre kontakt mellem hvalrossen og mennesker, og er i kontakt med Oslo Kommune om mulige tiltag.