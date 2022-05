Traditionel dansk grillmad har en helt særlig plads i manges hjerter.

Men nu er Københavns måske mest berømte bøf- og flæskestegssandwicher snart fortid.

'Grisen' var oprindelig kendt som hjemsted for kendiskokken Umut Sakarya, der tidligere dannede par med restaurantejer Katrine Hjorth.

Efter syv år på Nørrebro har hun nu valgt at dreje nøglen om.

Det skriver hun på Grisens Instagram-profil.

'Det er med både sorg og glæde, jeg fortæller, at Grisen lukker permanent 30. juni,' lyder det fra Katrine Hjorth.

Grisens bøfsandwich blev både i 2015 og 2016 kåret som Danmarks bedste.

Trods succesen er tiden nu inde til nye udfordringer, lyder det.

'Det har været en spændende rejse med sindssygt mange oplevelser for mig, men nu er tiden inde til andre udfordringer. Tak, fordi I var med til at skrive grillbar-historie i Danmark sammen med mig og med os,' skriver Katrine Hjorth i sit opslag.

Blot et stenkast væk fra Grisen ligger ekskæresten Umut Sakaryas restaurant Guldkroen.

For fem år siden gik parret fra hinanden – angivelig på grund af et større drama.

Umut Sakarya skrev dengang, at han var blevet fyret og bortvist fra stedet.

Herefter fortsatte Katrine Hjort med at drive Grisen på egen hånd.

Men nu er det et afsluttet kapitel.

Katrine Hjort har dog ikke i sinde at lade resterne fra Grisen gå til spilde.



Hun oplyser, at hun i løbet af den næste måned kommer til at sælge ud af alt, hvad hun har, fra restauranten.

'Så følg med, hvis du skal gøre et nostalgisk loppefund, eller hvis du har brug for noget køkkenjern,' skriver hun i sit Instagram-opslag.