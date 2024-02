Der er desperat brug for en ny kok hos Hotel Europa i Aabenraa.

Så meget, at hotellet har tilbudt 5000 kroner til den borger, der kan hjælpe med at finde en ny kok.

Det oplyser hotellet på Facebook.

Dog er der et lille men, før du kan få dusøren udbetalt.

»Vi søger en ny kok til vores køkkenteam, der primært kommer til at stå for maden til vores skotske pub – Fox and Hounds.«

»Vi udlover derfor en dusør på 5000 kroner til den, der finder den rette til jobbet. Personen skal være ansat i minimum seks måneder, inden dusøren udbetales,« står der i opslaget.

Og til gengæld tilbyder hotellet et arbejdsmiljø med »høje ambitioner, stort fokus på kvalitet og gode arbejdsforhold«, skriver de.

Hotel Europa ligger i det centrale Aabenraa og har 57 værelser.