Hver anden vil ikke reagere på symptomer, der kan være tegn på kræft. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Synkebesvær og vedvarende hoste. Det kender du nok fra forkølelser eller en halsbetændelse.

Men en række symptomer kan i nogle tilfælde også være tegn på kræft. Og hver anden ville ikke få den tanke ved de to ovenstående, selv om de stod på i mere end en måned.

Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som igangsætter kampagnen "De 7 tegn".

Nogle tegn skal du reagere på prompte, mens andre kræver handling, hvis de står på i længere tid, fortæller Janne Bigaard, som er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

- Man skal være opmærksom på alle tegnene, men tidsfaktoren er lidt forskellig, siger Janne Bigaard og fortsætter:

- Mærker man en ny knude, har uforklarlig blødning eller ændrede modermærker, skal man reagere med det samme. Oplever man vægttab, uden at man gør noget aktivt for at tabe sig, skal man heller ikke se tiden an, men komme afsted til lægen.

Andre symptomer kan være tegn på andre mindre alvorlige sygdomme - som forkølelse - og derfor kan man til en start lige se tiden an.

- Er det snot, ondt i halsen, hæshed eller synkebesvær, kan man godt vente fire uger med at gå til lægen - men ikke længere, siger Janne Bigaard.

Oplever man afføringsændringer, skal man som tommelfingerregel reagere efter 14 dage. Det skyldes, at det også kan ændre sig, afhængigt af hvordan man spiser.

Selv om man oplever et eller flere af tegnene, behøver det dog ikke betyde, at man har kræft, fastslår Janne Bigaard.

Men hellere gå til lægen en gang for meget end en gang for lidt.

Det er nemlig helt afgørende, at kræften opdages tidligt, fortæller Julie Gehl, som er overlæge på Klinisk Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

- Kræft, der findes i et lavt stadie, kan nemmere behandles, sådan at kræften kan fjernes, og man kan blive helt rask, siger hun og fortsætter:

- Derfor kan det være forskellen på liv og død, om man får kigget på symptomerne hurtigt nok og får kræften diagnosticeret i et tidligt stadie. Så bliver chancerne for helbredelse større, og omfanget af behandling - herunder operation - kan blive mindre.

Nogle af tegnene kan også være symptomer på andre sygdomme som eksempelvis astma eller halsbetændelse. Derfor er det også vigtigt at være opmærksom over tid, så du søger læge, hvis symptomer bliver ved i længere tid end ventet.

- Det er meget almindeligt, at man har en øvre luftvejsinfektion og hoster lidt i en periode. Men det skal jo gå væk igen, og man skal få det bedre.

- Så det væsentlige er, at man er opmærksom på de syv tegn både for ens egen skyld men også for ens nære relationer. Og også at man er opmærksom, hvis en af ens nære hoster længe eller taber sig uden forklaring, siger Julie Gehl.

