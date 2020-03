Den britiske skuespiller vil ikke længere optræde topløs.

»Jeg er tilfreds med min krop. Den har gjort fantastiske ting. Men jeg har heller ikke lyst til at stå der foran et helt filmhold,« siger Keira Knightley i et interview med The Financial Times.

Hun har tidligere være topløs i filmene ‘The Edge of Love’ og ‘The Duchess’, men det er altså slut nu.

»Brystvorterne hænger,« joker den 34-årige skuespiller om sin beslutning.

Skuespilleren frygter, at hendes nøgenscener kan blive misbrugt på pornohjemmesider. Derfor bruger Knightley nu en såkaldt body double, når der skal filmes scener med bar hud.

Den Oscar-nominerede skuespillerinde har fået lov til at vælge, hvem der skal spille hende i de mere pikante scener:

»Det er en interessant udvælgelsesproces! Det foregår lidt sådan her: 'Den minder en smule om mig, men bedre. Hun har en flot krop, så hun kan gøre det'... så får jeg også lov til endeligt at godkende klipningen,« forklarer stjernen.

Hun mor til døtrene Edie på fire og Delilah, der kom til verden sidste år.