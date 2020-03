Inden for en radius af cirka to kilometer omkring Nørrebrogade i København ligger en tæt skov af steder, hvor du kan købe kebab.

Koncentrationen er så massiv, at der hver 100 meter ligger en biks, hvor tusinder af danskere hver uge strømmer til for at få blandt andet en durum, en pizza eller en pita.

Men lige så tæt, som restauranterne ligger, lige så mange tilfælde er der af farlig håndtering af fødevarer og dårlig hygiejne.

Over et år har B.T. fulgt 45 kebabrestauranter i det lille område på Nørrebro. Og det er, til tider, en rigtig grum forestilling, som gemmer sig bag tilblivelsen af din durum eller pitabrød.

Knap halvdelen af kebabstederne har siden starten af 2019 fået en dårlig smiley-rapport. Alt fra beskidte køkkener til sundhedsfarlige kebabkegler har givet en streg i regningen.

Sådan klarede Nørrebro sig På Nørrebro har B.T. undersøgt 123 kontrolrapporter fordelt på 45 restauranter på og omkring Nørrebrogade. Næsten fire ud af ti besøg endte i en kritik mod stedet for dårlig fødevarehygiejne. I perioden 1. Januar 2019 til 10. Februar 2020 har Fødevarestyrelsen givet ni sure smileys og 40 indskærpelser. De resterende 74 besøg gav en glad smiley. King Of Kebab Pizza & Grill: 1 anmærkning og 3 glade smileys

Blågårdskebab: 1 glad smiley

Torvets Kebab: 2 glade smiles

Beyti: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Fælledvej Pizzaria: 2 glade smileys

Dido Durum House: 1 sur smiley, 1 anmærkning og 1 glad smiley

Take & Eat: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Gaza Grill: 4 glade smileys

Falafel Factory: 2 glade smileys

Sultan Shawarma: 2 anmærkning og 1 glad smiley

Durum King: 2 anmærkning og 2 glade smileys

Sheik Shawarma Halal: 2 sure smileys og 4 anmærkning

Konya Kebab: 2 sure smileys, 1 anmærkning og 3 glade smileys

Runddelens Kebab: 1 glad smiley

Döneristan Kebab: 2 glade smileys

Fuldkorn Kebab & Pizza: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Kebabistan: 2 sure smileys, 4 anmærkning og 2 glade smileys

Durum Bar (Döner Kebab): 1 glad smiley

Kösem: 3 anmærkning og 2 glade smileys

Grill House: Elite

Flamingo Kebab og Pizzaria: Elite

Afandi Kebab: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Elvan Shawarma & Grill: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Divan: Elite

Fresh Kebab: 1 anmærkning og 1 glad smiley

Öz Konya Kebab: 2 glade smileys

Zam Zam: 2 glade smileys

Kosk Kebab: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Newroz Kabab: 2 sure smileys og 1 anmærkning

Qandil: Ingen rapporter i perioden

Jonas Pizza Burger & Kebabhouse: Elite

Limar libanesisk falafel: Ingen rapporter i perioden

Safir Kebab: Elite

Zeit & Zaatar: 1 glad smiley og elite

Five Star: 4 anmærkninger og 3 glade smileys

Dürüm Symfoni: 1 anmærkning og 3 glade smileys

Manakish Alwadi: 2 glade smileys - elite

Beirut palace: Elite

Boys shawarma & is bar: 3 anmærkninger og 2 glade smileys

Falafelkælderen: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Alanya Kebab: 3 glade smileys

Istanbul Kebab: 4 anmærkninger og 3 glade smileys

Abu Samra: 4 glade smileys

Adria Pizza: 1 anmærkning og 2 glade smileys

Express Pizza Nørrebro: 3 glade smileys

Samlet set har Fødevarestyrelsens Rejsehold besøgt de udvalgte kebabsteder i området 117 gange, og antallet af sanktioner er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.

I én restaurant har Fødevarestyrelsen eksempelvis været på besøg seks gange. Ikke ét eneste besøg har resulteret i en glad smiley.

»Det skriger jo til himlen, at hygiejnestandarder er så ringe i det her område. Rent sundhedsmæssigt er det helt ude i skoven,« siger Michael René, lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Hvis den generelle hygiejne ikke er god, går det hurtigt galt. Michael René, ekspert i fødevarehygiejne.

Og han underdriver ikke. Hårrejsende anekdoter fra Fødevarestyrelsens kontrolbesøg er der nok af.

Et andet sted på Nørrebrogade fik i februar sidste år decideret forbud mod at servere maden på deres tallerkener, fordi opvaskerne nærmest gjorde servicen mere beskidt end ren.

Opvasken skete i hånden med snavsede, gule svampe. Bakken, hvor det 'rene' service blev stillet, havde samtidig sorte belægninger og formodet skimmel.

Endnu værre stod det til med opvaskemaskinen. Servicen var blevet vasket to gange, men var ildelugtende med en kraftig stank af mug. Fødevarestyrelsen kvitterede med en bøde på 7.500 kroner.

Et gennemgående problem i flere af restauranterne er beskidte køkkener og dårlig håndtering af fødevarer. I flere tilfælde er kød og mejeriprodukter opbevaret ved alt for høje temperaturer.

Sådan gjorde vi B.T. har undersøgt i alt 184 kontrolrapporter fordelt på 79 restauranter, der serverer kebab- og eller shawarma, på Nørrebro, Vesterbro og i Indre By i perioden 1. Januar 2019 til 10. Februar 2020. Stederne er udvalgt ved at ligge på og omkring Nørrebrogade, Istedgade og Strøget.

Ved et af kontrolbesøgene hos en af de store syndere i juni var eksempelvis både tomater, hummus, salattern og falafelmix to til tre gange for varmt i forhold til det tilladte.

Hos et andet kebabsted med mange dårlige kontroller var den snittede salat opbevaret i åbne bøtter i et køleskab med formodet skimmel.

Andre steder fandt Fødevarestyrelsen daggammelt, halvstegt kebabkød på grillen og madvarer opbevaret i ødelagte plastikbøtter, som har været brugt til bland-selv-slik.

Min opfattelse er, at det har været et problem i en længere periode. Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef i København.

Problemerne med en kebabrestauranterne på og omkring Nørrebro er dog ikke ny.

Allerede tilbage i 2012 var der på det område så store problemer med hygiejnen, at Fødevarestyrelsen satte ind med en målrettet kampagne mod steder, der lavede 'kebab på spyd'.

Det samme gjorde man i 2014. Her var hygiejnestandarden blevet bedre end i 2012. Man var dog stadigvæk langt over gennemsnittet med sure smileys. Og slaget er fortsat ikke vundet.

For antallet af dårlige rapporter fra Fødevarestyrelsen hos kebabstederne er fortsat langt over landsgennemsnittet.

Derfor er Fødevarestyrelsen ikke overrasket, da B.T. spørger ind til den høje frekvens af dårlige kontrolrapporter de steder på og omkring Nørrebro.

»Det stemmer overens med det, vi selv ved om det her område. Min opfattelse er, at det har været et problem i en længere periode,« siger Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef for Fødevarestyrelsen i København.

Han mener, der er flere årsager til, at området ligger over gennemsnittet.

»Der er nogle, som har svært ved at sætte sig ind i de komplicerede regler om fødevaresikkerhed. Hyppige ejerskifte og kulturel baggrund spiller ind, og der kan være sprogbarrierer,« siger Jakob Munkhøj Nielsen:

»Og så er der måske andre fokusområder end fødevaresikkerhed. Der er en rimelig hård priskonkurrence på Nørrebrogade.«

I dag er der fortsat en målrettet indsats fra Fødevarestyrelsen på Nørrebro. Et specifikt team har kontrollen med restauranterne i postnummeret.

Man har også lavet informationskampagner, hvor man blandt andet med billeder og plakater udpensler, hvordan man håndterer kebabspyd efter fødevarelovens foreskrifter.

»Nogle gange skal der andet materiale til for at trænge igennem med budskaber om, hvordan man lever op til fødevarelovgivningen,« siger Jakob Munkhøj Nielsen.

Ekspert i fødevarehygiejne Michael René mener, at det er ekstremt vigtigt, at der kommer styr på fødevaresikkerheden i området.

»Kødet i en kebab bliver heldigvis varmet hårdt, så det dræber bakterierne. Men der er også salat og en del håndtering i forbindelse med sådan en kebab,« siger Michael René:

»Hvis den generelle hygiejne ikke er god, går det hurtigt galt. Det er vigtigt med god hygiejne, når personalet skal røre så meget ved maden, som når man laver en kebab.«