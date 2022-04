Hvis Kay Frøstrup havde haft gas eller el som varmekilde, kunne han få en varmecheck som hjælp til de stigende priser.

Men fordi han fyrer med træpiller, kan han ikke få støtte. Og logikken bag den fordeling mener han er svær at finde.

Hvis du er økonomisk udsat og ramt af stigende udgifter til varme, kan du få hjælp til de uforudsete varmeregninger.

Regeringen har nemlig sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne vedtaget den såkaldte varmecheck som et plaster på såret for de højere energipriser.

Kay Frøstrup har pillefyr, som ikke giver adgang til en varmecheck.

Det betyder, at omkring 419.000 hjem, der enten har dyr fjernvarme, gasfyr, elradiatorer eller varmepumpe, kan trøste sig med en kontant check på 6.000 kroner til at skære lidt af regningen.

Og her er 81-årig Kay Frøstrup fra Als ikke kommet i betragtning, fordi han har træpillefyr. Dette til trods for, at priserne på de små piller ifølge Jyllands-Posten er steget med 200 procent siden forrige år.

»Prisen på træpiller er ikke steget mindre, end hvad det koster at have gas og el. Så jeg mener, at det er at forfordele nogle i forhold til andre. Det er ikke rimeligt,« siger Kay, der første gang fortalte om sin situation til Avisen Danmark.

Han er ikke længere på arbejdsmarkedet, og han giver udtryk for, at han bestemt ikke ønsker at brokke sig over livet som folkepensionist i Danmark. Dog tillader den månedlige indkomst ikke de store udsving i udgifterne.

»Vi er vant til at spare på pengene, og vi sparer, hvor vi kan. Vi skal nok klare prisstigningen på træpillerne, men det er voldsomt,« fortæller Kay.

De får hjælp til varmeregningen Husstande, der opvarmes af gasfyr.

Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 procent eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.

Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

Checken udbetales automatisk uden ansøgning.

Skattefri varmecheck hæves til 6000 kroner fra 3.750 kroner.

Omkring 419.000 danskere vil modtage checken automatisk.

100 millioner ekstra kroner til kommunernes hjælp til økonomisk vanskeligt stillede samt forlængelse af ordningen. Hertil opfordres kommunerne til et øget opsøgende arbejde for at sikre viden om mulighed for støtte. Kilde: Klima- Energi og Forsyningsministeriet

Normalt kører Kay og hustruen Bitten over grænsen for at få de billigste træpiller. De plejer at købe et helt »træk« med 24 paller på, som de deler med deres nabo. Det svarer nogenlunde til et års forbrug.

Sidste år købte parret for 16.000 kroner. I år koster samme mængde 32.000 kroner.

»Den store stigning vil påvirke vores økonomi meget. Og igen er det ikke, fordi jeg vil brokke mig, men det vil måske være en god idé at give folkepensionisterne en hjælpende hånd,« siger Kay og pointerer:

»Når andre dansker med en husstandsindkomst på op til 650.000 kroner kan få en varmecheck, så synes jeg nu også godt, der kunne være lidt til os.«

Hvad logikken bag fordelingen af varmechecken er, vil B.T. gerne have svar på. Derfor har vi kontaktet klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) og energiordførerne i aftalepartierne Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Kun SF’s klimaordfører, Signe Munk, har svaret på henvendelsen. Ifølge hende er det forståeligt, at prisstigninger på træpiller kan presse økonomien på eksempelvis pensionister, men at det er et bevidst valg, at netop træpiller ikke er med i 'pakken':

»Varmechecken er en økonomisk håndsrækning til danskere med de laveste indkomster og hvor det vurderes at prisstigninger for varmen i gennemsnit er steget mest for fyringssæsonen 2021/2022. Når træpiller ikke er med, så er det fordi vurderingen fra energistyrelsen er at prisstigningerne ikke er lige så høje som for gasfyr og de andre opvarmningsformer, som er medtaget i varmechecken,« skriver klimaordføreren til B.T.

I alt er der afsat to milliarder kroner til varmechecken, som udbetales automatisk til de omfattede husstande uden ansøgning.