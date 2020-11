En kvinde fik sig mandag noget af en overraskelse, da hun pludselig så en ilde tilredt kat i sin garage.

Hun ringede 1812, som er Dyrenes Beskyttelses vagcentral, og herefter kom en kredsformand ud til stedet, og så blev katten hurtigt kørt til Dyrlægehuset i Randers. Den var skudt adskillige gange.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i et opslag på Facebook og forklarer:

»Det viste sig, at katten, som har fået navnet Feline, var blevet skudt med hagl. Der blev fundet hagl i brystpartiet, i hoften og to i det ene lårben, hvilket havde forårsaget et kompliceret brud på lårbenet.«

Feline er blevet skudt flere steder Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook Vis mere Feline er blevet skudt flere steder Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook

Det virker måske som en helt absurd og aparte sag, men det er faktisk langt fra uhørt, at katte pludselig bliver fundet nedskudt af hagl.

I Dyrenes Beskyttelses opslag skriver de, at det sker med jævne mellemrum.

Så sent som i midten af oktober kunne B.T. eksempelvis fortælle historien om Benja-Sonne Schmidt og hendes familie i Rødovre, der pludselig opdagede, at deres kat var blevet skudt med adskillige hagl.

Feline Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook Vis mere Feline Foto: Dyrenes Beskyttelse/Facebook

Den havde fået punkteret en lunge og havde indre blødninger og måtte senere aflives.

I det tilfælde var deres kat den fjerde inden for et halvt års tid, som var blevet skudt i området i Rødovre.

Sagen fra Randers i mandags er meldt til politiet, oplyser Dyrenes Beskyttelse på Facebook.

Katten, som altså er blevet døbt Feline, er blevet opereret og har overlevet sine skader.