Katte er kendte for at give alt og alle den kolde skulder, men hvis du vil undgå dette, kan videnskaben nu give dig et ‘blink’.

Et forskerhold fra University of Sussex og Portsmouth har nu studeret blinkets rolle i katte-kommunikation.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Katte smiler nemlig ikke med tænderne, som vi mennesker gør, men ved at blinke langsomt med øjnene.

Og mennesker kan med fordel gøre det samme, det vil sige klemme øjnene sammen, lukke dem og holde dem lukkede nogle sekunder.

Forskerholdet testede ad to omgange:

21 katte fra 14 hjem, som blev blinket til af deres ejere.

Her var kattene mere tilbøjelige til at blinke tilbage efterfølgende.

24 katte fra 8 hjem blev blinket til af forskere, der ikke havde set kattene før. Det blev holdt op imod en kontrolgruppe, hvor forskerne bare stirrede.

Her var kattene ikke bare mere tilbøjelige til at blinke igen, men også til at nærme sig den fremmede, sammenlignet med kontrolgruppen.

»At forstå, hvordan katte og mennesker positivt kan omgås, kan forbedre kattes levevilkår og give os indsigt i artens sociale egenskaber,« forklarer en af forskerne bag Tasmin Humphrey, psykolog fra University of Sussex. Det skriver Videnskab.dk.

»Som både forsker i dyrs opførsel og katteejer, er det herligt at opdage, at vi kan kommunikere sådan,« tilføjer Karen McComb, psykolog fra samme universitet ifølge Videnskab.dk.

