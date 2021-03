Forrige fredag åbnede Mette Bækgaard, 46 år og fra Jerslev i Nordjylland, som så mange gange før terrassedøren.

Men denne dag skete der noget forunderligt.

»Pludselig drønede hun ind, løb mellem mine ben og fortsatte i fuld fart ud til madskålen i køkkenet. Det var som om, hun bare havde været væk i 10 minutter. Vi var målløse,« fortæller Mette Bækgaard til Nordjyske.

Det var hendes hunkat Zjoke, der havde været pist væk i mere end tre år, der ud af det blå var vendt hjem.

Mette Bækgaard havde for længst opgivet håbet om at se Zjoke igen.

Katten forsvandt for tre år og 14 dage siden.

»De første par dage efter hun forsvandt, tænkte jeg, at hun nok skulle dukke op igen, for hun kunne komme og gå helt frit. Men efter en uges tid blev vi bange for, at der var sket hende noget.«

»Vi begyndte at lede efter hende, men som ugerne og månederne gik og blev til år, mistede vi troen på, at vi ville få hende at se igen,« fortæller Mette Bækgaard til Nordjyske.

Zjoke var i forbløffende god form, da de vendte hjem.

Et tjek hos dyrlægen viste, at den intet fejlede og var ganske velernæret.

Mette Bækgaard tror derfor, at Zjoke må have boet hos en anden familie i de forgangne år.

Zjoke vil trods forsvindingsnummeret fortsat få lov til at leve det frie katteliv, siger Mette Bækgaard.