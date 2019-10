»Da vi sad og skulle udvælge billederne, lignede han sig selv, men da vi fik det færdige billede, var han pludselig blevet til en poleret amerikansk Instagram-unge uden nogen form for personlighed.«

Sådan lød det i et Facebook-opslag fra Katrine Memborg, der er mor til den nu treårige Karl.

Opslaget skrev hun torsdag, efter at hun havde læst en artikel på DR om, at flere skole- og institutionsfotografer beretter om opkald fra forældre, som vil have retoucheret deres børns billeder. Det kan f.eks. være misfarvede tænder eller et modermærke, de ønsker bortredigeret.

Det er snart halvandet år siden, at Katrine Memborg oplevede, at en fotograf i sønnens vuggestue havde valgt at bortretouchere hendes søns storkemærke i panden samt gjort hans øjne mere lyseblå og givet kinderne mere farve.

Karl er født med et storkemærke i panden. Efterhånden som han er blevet ældre, er mærket blevet mindre synligt. Foto: Privat. Vis mere Karl er født med et storkemærke i panden. Efterhånden som han er blevet ældre, er mærket blevet mindre synligt. Foto: Privat.

»Min første reaktion var: Hvad fanden har I gang i? Man går da ikke ind og polerer små børn og fjerne små mærker, som netop gør dem særlige,« siger Katrine Memborg.

Efterfølgende blev hun ked af det.

»Pludselig blev jeg bevidst om det mærke, som åbenbart var ekstremt tydeligt for andre. En ting er, at rigtig mange voksne putter filtre på diverse billeder, men det skal man ikke også lade gå ud over de stakkels børn, som så tror, det er forkert, hvis de har en bums, vejer en smule mere end sidemanden eller har et lille mærke i panden,« siger moderen.

Katrine Memborg afleverede dengang resolut billederne tilbage til fotografen sammen med en skideballe.

Synes du, det er ok at bede fotografer redigere skolebillederne?

»Jeg sagde noget i stil med, om han var klar over, at han havde fjernet min søns personlighed. Og så bad jeg ham om at brænde dem,« siger hun.

Fotografen var meget uforstående over for kritikken, da han ofte havde oplevet, at forældre ønskede at få fjernet 'den slags'.

»Vi boede i Hellerup på det tidspunkt, så jeg ved ikke, om det var en typisk Hellerup-ting, eller om det er en generel tendens,« siger Katrine Memborg, der nu bor i Fredensborg i Nordsjælland.

Hun undrer sig over, at nogle fotografer overhovedet gider bruge tid på at fjerne et lille storkemærke.

Karl med sin mor Katrine Memborg. Foto: Privat. Vis mere Karl med sin mor Katrine Memborg. Foto: Privat.

»Der findes børn med ganesplalte, misdannelser eller meget mere alvorlige udfordringer, og så er der en fotograf, som går op i et ligegyldigt storkebid. Det gjorde mig en lille smule flov på alles vegne,« siger hun.

Katrine Memborg synes, at forældre fremadrettet skal blive bedre til at klæde deres børn på, så de ikke tror, det hele handler om at se ud på en bestemt måde.

»Vi har jo desværre en tendens til at fokusere på udseende frem for det, der rent faktisk betyder noget. Lad os i stedet lære vores børn om ægte værdier og give dem et stærkt selvværd,« siger hun.

Den samme fotograf har efterfølgende igen taget billeder af Karl. Denne gang blev hans udseende ikke korrigeret.