Først blev Katrine Samsings gæs fundet med hovederne revet af. Og søndag var hendes køer pludselig forsvundet.

»Vi har en forestilling om, at nogen ønsker os væk herfra. Nogen prøver at chikanere os. Det er vildt utrygt,« fortæller Katrine Samsing til B.T.

Det er ikke mere end et halvt år siden, at et forfærdeligt syn mødte hende, da hun fandt sine gæs spredt ud på marken. Døde og uden hoveder.

Og søndag var der pludselig ingen køer i boksen, da hendes kæreste var på vej ud for at fodre dem, fortæller hun til TV 2 Østjylland og uddyber over for B.T.:

»Vi tænkte først, om de var stukket af, for hegnet var bukket. Men så opdagede vi, at hegnets stolper var revet op og knækket, ligesom strømboksen var væk og der var fodspor i volden,« slår hun fast.

Straks meldte de hændelsen til politiet og satte alt ind på at lede efter køerne.

»Vi gennemsøgte samtlige marker, alle buske og træer. Alt hvad der overhovedet kunne gennemsøges. De var ikke til at finde.«

Men flere timer senere lykkedes det Katrine og hendes kæreste at finde frem til køerne omkring fem minutter væk fra deres hjem i Futting ved Thorsø.

Her ses et billede af stolpen, der var revet op. Foto: Privat Vis mere Her ses et billede af stolpen, der var revet op. Foto: Privat

»Da vi finder dem, har den ene af dem en snor rundt om halsen. Det ligner en halmsnor og det er som om, de har forsøgt at binde hende.«

Og ifølge Katrine var køerne tydeligt mærkede af hændelsen.

»De var bange for spanden, bange for os, bange for alt. Det var hjerteskærende,« slår hun fast.

Hun er glad for, at de er kommet hjem igen, men hun kalder det for »enormt utrygt,« ligesom hun fortæller, at de allerede har kigget til køerne fem gange, for at tjekke om de stadig er der.

Da hendes gæs blev fundet ud hoveder, kaldte politiet det en »voldsom sag,« der skulle efterforskes. Dengang var politiet, ifølge TV 2 Østjylland, ikke i tvivl om, at der var tale om en menneskelig handling.

Og Katrine er heller ikke i tvivl om, at der denne gang er tale om det samme.

»Der er nogen, vi ikke går så godt i spænd med. Men at det skal gå udover dyrene, det synes jeg er ubehageligt. Det er noget, de ved, vil ramme os,« fortæller hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi søndag aften, men det har i skrivende stund ikke været muligt.