'Men du er jo også kun 26 år. Du skal nok ændre mening med tiden.'

Det er de ord, Kathrine Juhl næsten altid bliver mødt med, når hun fortæller folk, at hun ikke har lyst til at få børn – nogensinde.

»Jeg kan bare mærke, at det er en følelse indeni, der bliver ved med at være der. Jeg vil ikke have børn. Det er noget, jeg er afklaret med,« siger hun og fortsætter:



»For nogen kan det godt have noget med alderen at gøre. Men for mig er det dybere end det – det er hele den der mor-følelse, jeg slet ikke har. Jeg har ikke nogen følelser for at skulle reproducere på nogen måde,« siger hun.



Og Kathrine Juhl er ikke alene. Flere og flere kvinder vælger et liv med børn fra. Tal fra Danmarks Statistik viser, at danske kvinder i gennemsnit fødte 1,67 levende børn i 2020. Og det er fjerde år i træk, at det tal falder. Det har faktisk ikke været så lavt siden 2013.



B.T. sætter i en serie fokus på kvinderne, der vælger børn fra, og de konsekvenser og fordomme, de møder på grund af deres valg.

26-årige Kathrine Juhl føler, at fordi hun er ung, vil folk ikke acceptere hendes valg om ikke at ville have børn. De tror simpelthen ikke på hende.

»Jeg kan da godt forstå, at folk undrer sig, fordi det er blevet en så integreret ting i vores samfund, at det skal man bare – at alle kvinder drømmer om at blive mor,« siger Kathrine Juhl og fortsætter:

Kathrine hører tit: 'Men du er jo også kun 26 år. Du skal nok ændre mening med tiden,' når hun siger, hun ikke vil have børn.

»Men selvfølgelig skal man da ikke have børn. Børn skal ikke være en selvfølge. Jeg synes, at børn skal være et aktivt tilvalg i stedet for et aktivt fravalg. Så kan vi måske også få et samfund, hvor der ikke bliver anbragt så mange børn.«

Ud over ikke at kunne forestille sig et liv med børn kan Kathrine Juhl heller ikke klare tanken om nogensinde at skulle have en baby inde i maven.

»Selve tanken om at være gravid finder jeg fuldstændig frastødende. Hvilket måske kan lyde mærkeligt for nogen,« siger 26-årige Kathrine Juhl.



Hvordan frastødende?



»Jeg plejer at sammenligne det med filmen 'Aliens'. De lægger æg inde i folk, og en alien graver sig ud gennem maven. Det er den følelse, jeg forbinder med at være gravid – at skulle have et eller andet inde i maven på den måde. Det virker unaturligt for mig,« lyder det fra Kathrine Juhl.



Alt ved et liv med børn virker unaturligt for hende, fortæller hun:

»Jeg kan godt lide min personlige frihed. Nogen vil måske sige, at jeg er egoistisk – det er også fair nok, for det er jeg også. Jeg kan godt lide, at den eneste, jeg skal tænke på, er mig selv.«

Ifølge psykolog og sexolog Michael Møller Lauridsen er det ikke alle, der hører det biologiske ur lige tydeligt. Og det er der intet unormalt i, siger han.

»Det kan også være, at man prioriterer andre ting end børn. Men det er mere accepteret som mand at prioritere karriere eksempelvis,« siger Michael Møller Lauridsen og fortsætter:



»Det er ligestillingskampen, der kører endnu. Lige på det her område spiller de klassiske kønsroller stadig ind. Der er en kultur omkring at italesætte det som noget negativt, hvis man ikke vil have børn. Min oplevelse er, at den bliver mindre, men det er stadig noget, man i høj grad bliver mødt af som kvinde.«