'Malthe, kære ven. Du vil altid have en særlig plads i mit hjerte.'

Sådan starter filminstruktøren Katrine Philip et opslag på Facebook, der er dedikeret til den nu afdøde Malthe Thomsen.

Den 27-årige mand blev fundet død af en blodprop i hjertet på sit værelse på European Film Collega lørdag.

Katrine Philip er filminstruktør og står bag filmen 'False Confession', hvor Malthe Thomsen er én blandt flere medvirkende. Her fortæller han om sin tid i New York i 2014, hvor han som praktikant pludselig blev anklaget for at have krænket 13 børn seksuelt i en børnehave i New York.

Det viste sig dog hurtigt, at anklagerne ikke havde noget på sig, selvom Malthe Thomsen havde indgivet en falsk tilståelse efter afhøringspres og løgne fra amerikanske politibetjente.

Sagen kort - Februar 2014: 22-årige Malthe Thomsen læser til pædagog og flytter til New York, hvor han har fået en praktikplads hos International Preschools på Manhattan. - Juni 2014: En kvindelig kollega anmelder Malthe Thomsen til skolens ledelse for at have krænket 13 af skolens børn seksuelt. Skolen iværksætter en undersøgelse af hans omgang med børnene. De interviewer de øvrige pædagoger på hans stue, og der bliver indsat en observatør på stuen, uden at han ved det. Undersøgelsen frikender Malthe Thomsen. Den kvindelige underviser bliver fyret. - 27. juni 2014: Malthe Thomsens tidligere kollega har meldt ham til politiet, efter hun er blevet fyret. Det fører til, at han bliver afhørt af politiet i et flere timer langt forhør uden at få tilbud om at tale med en advokat. Malthe Thomsen afviser under forhøret flere gange, at han har krænket børnene seksuelt. Politiet lyver og siger, at de har videooptagelser, der viser krænkelserne. Malthe bliver presset til at sige, at det jo så må være sandt, men at han ikke kan huske det. Han bliver sigtet i sagen. - 13. november 2014: Anklageren meddeler på et retsmøde, at de opgiver sagen mod Malthe Thomsen. Sagen bliver droppet, og Malthe Thomsen er en fri mand igen. - 20. november 2014: Malthe Thomsen vender hjem til Danmark. - September 2016: Malthe Thomsen indgår et forlig med den amerikanske anklagemyndighed og får en erstatning på 500.000 kroner, selvom erstatningskravet var millionstort. - Juni 2018: Malthe Thomsen kan nu lukke det amerikanske kapitel. Han indgår forlig med den kvindelige pædogog, der anklagede ham for pædofoli, og får et ukendt beløb i erstatning.

I et retsmøde kom det nemlig frem, at to lærere og 12 af de 13 børn pure havde afvist, at der skulle have fundet overgreb sted, og fem måneder senere droppede anklagemyndigheden sagen.

Men Malthe Thomsen nåede alligevel at tilbringe flere dage i det berygtede arresthus Rikers Island.

'Du kæmpede en sej og uretfærdig kamp - men du vandt den, du klarede det! Jeg har fulgt dig tæt i mange år efterhånden, og du har altid været fast besluttet på at gå hele vejen, ikke give op og ikke lade dig kue af et vanvids system,' skriver Katrine Philip i opslaget.

Katrine Philip fokuserer også på, at Malthe Thomsen ville det bedste for alle, og at han netop valgte at deltage i hendes film, fordi han vil gøre en forskel for andre.

Men kampen satte sig også dybt i Malthe Thomsen, der siden oplevelsen i New York har stået frem og fortalt om søvnbesvær og en depression.

'Presset var enormt, og jeg raser indeni, for jeg kan ikke lade være med at tænke, at det var det, der var med til at forårsage din død. Men, kære ven, du vandt, og du nåede at mærke lettelsen. Du nåede at blive fri,' skriver Katrine Philip i opslaget.

Malthe Thomsen studerede og boede på European Film College, hvor han lørdag blev fundet død efter en blodprop.