»Man er nødt til iføre sig den helt store kedeldragt og gå ned og rode i slammet.«

Tidligere sognepræst Katrine Blinkenberg har ramt et emne, der optager mange ansatte i Folkekirken.

»Alle er utroligt trætte af det, fordi der ikke bliver gjort nok for at løse det,« siger hun.

Foreløbig har 220 præster har skrevet under på en hensigtserklæring, som Katrine Blinkenberg står bag.

Det svarer til cirka hver tiende præst i Folkekirken, fortæller hun.

Med erklæringen vil præsterne bryde tavsheden om det giftige arbejdsmiljø, der hersker i mange danske folkekirker.

Problemer, de selv har oplevet eller set ske for andre.

»Det er desværre ret almindeligt, at mange præster og kirkefunktionærer bliver syge af at gå på arbejde,« siger Katrine Blinkenberg, som var sognepræst i 12 år, men sagde op i sidste måned.

Senest har B.T. afdækket, hvordan Kastrup Kirke på Amager i årevis har været plaget af mobning og psykisk vold.

Det har blandt andet haft store personlige konsekvenser for en af kirkens mangeårige sognepræster, der har været sygemeldt på grund af mobningen.

Katrine Blinkenberg har selv mærket konsekvenserne af et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø.

Til sidst fik hun nok og smed præstekraven.

»Jeg har ikke fortalt om min egen historie, og det har jeg heller ikke så meget lyst til, for jeg synes, det handler om sagen,« siger Katrine Blinkenberg, som dog alligevel har indvilget i at løfte lidt af sløret over for B.T.

»Jeg har haft stress gennem længere perioder i form af søvnløshed, ondt i kroppen og ked af det. Jeg har haft det skidt. Og det kan henføres til begge de arbejdspladser, jeg har haft i folkekirken som sognepræst,« siger hun.

Hun forklarer, at hendes hensigtserklæring ikke handler om at placere skyld.

Men hun mener, at man er nødt til at have en samtale om, at rammerne i Folkekirken ikke fungerer optimalt.

Katrine Blinkenberg har været i kontakt med mange af de 220 præster, der bakker op om hendes hensigtserklæring. Flere af deres vidnesbyrd er voldsomme.

»Det eksisterer i flere kirker en mobbe- og frygtkultur, hvor præster eller kirkefunktionærer kan hærge løs, uden der bliver slået ned på det.«

»Enten fordi der hersker en konflikttræthed, eller man ikke ved, hvad man skal gøre ved problemerne,« siger Katrine Blinkenberg.

I Københavns Stift har hver fjerde kirke – foruden kirkerne på Bornholm – modtaget en tilsynsreaktion fra Arbejdstilsynet angående psykisk arbejdsmiljø ifølge TV 2 Lorry.

Det overrasker ikke Katrine Blinkenberg.

»Der bliver brugt mange midler på dels konflikthåndtering og dels på at samle folk op, som er langtidssygemeldt og stressramte på grund af et dårlig psykisk arbejdsmiljø. Københavns Stift har et problem,« siger hun.

For at forebygge mobning og psykisk vold i Kastrup Kirke har stiftet og det lokale menighedsråd måttet hyre en arbejdspsykolog ad flere omgange.

Det har dog ikke hjulpet på de problemer, som de ansatte anklager én af kirkens tre sognepræster for at stå bag.

Præsten har da heller ikke underskrevet Katrine Blinkenbergs hensigtserklæring mod mobning.

»Man kan prøve implementere nok så mange tiltag. Men hvis der er nogen, som sætter sig over i hjørnet med armene over kors og ikke vil samarbejde, så batter det ikke rigtig noget med en arbejdspsykolog,« siger Katrine Blinkenberg.

Hun understreger, at hun udtaler sig generelt, da hun ikke har nærmere kendskab til Kastrup Kirkes betændte arbejdsmiljø.

Dog mener hun helt overordnet, at sagen understreger behovet for en ledelse med mere gennemslagskraft.

»Det er mudret, hvem der har ansvar for hvad i folkekirken. Der burde foreligge en form for drejebog for alle landets stifter, så der er en gennemsigtig ledelse i forhold til de kirkelige konflikter,« siger Katrine Blinkenberg.

I dag arbejder hun som feltpræst i Forsvaret. Og selvom hun er ganske godt tilfreds med sit job, vil hun ikke udelukke, at hun atter en dag trækker i præstekjolen.

»Jeg kunne godt ønske mig et vikariat, men jeg kan være i tvivl, om nogen vil bruge mig efter alt det her. Heldigvis har jeg dog andre måder at klare mig på,« siger hun.