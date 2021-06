Det var ikke kun studenterhuen, 24-årige Katrine Videbæk fik på, da hun tirsdag bestod sin sidste eksamen på HF.

Under fejringen af huen senere samme dag, havde hun undret sig lidt over, hvorfor hendes kæreste ikke havde givet hende en gave.

Det lignede ham ikke, men mon ikke den kom senere på dagen, havde hun sagt til sig selv.

»Efter vi havde spist, så sagde min kæreste Kevin, at vi allesammen skulle gå ud i haven. Det var lidt underligt, tænkte jeg. Hvorfor skal vi nu det?« siger hun, da B.T. taler med hende nogle dage efter.

Men det var faktisk ikke så underligt.

For pludselig gik han ned på knæ og fandt en ring frem.

»Jeg var helt tom for ord. Der var sket så mange gode ting – og så det her. Jeg var så overrasket,« siger Katrine Videbæk.

For ikke nok med, at hun var blevet student, så var hendes kærestes bror også blevet det, hendes familie, der bor på Sjælland, var kommet til Bornholm for at fejre hende, og hendes kærestes onkel fyldte år.

Sådan så det ud, da Katrine Videbæks kæreste Kevin friede til hende.

Det hele var meget overvældende. På den gode måde.

»Kevin er den, jeg vil være sammen med, og det har jeg vidst lige fra starten. Det er så dejligt at få en ring på, så jeg kan vise verden, hvor glad jeg er for ham,« siger hun.

Katrine Videbæk mødte sin nu forlovede, kort efter hun for lidt over to år siden flyttede til Bornholm. De var til den samme fest, og de klikkede nærmest med det samme.

»Og så har vi faktisk boet sammen lige siden. Han boede i den by, der hedder Rønne, og det var lidt lettere at være der,« siger hun.

På Facebook har Katrine Videbæk delt billedet af sin ring, som hun er meget, meget glad for.

Efter et halvt år sammen flyttede de sammen i et lille hus.

Kort tid efter flyttede også to gadehunde fra Bosnien Sansa og Amber ind.

»Hvornår vi skal giftes, det ved jeg ikke helt. Vi tager det stille og roligt. Kevin skal lige være færdig med sit studie, og jeg holder en lille pause og finder ud af, hvad jeg gerne vil efter HF,« lyder det afsluttende fra Katrine Videbæk.