Til at begynde med havde 11-årige Emilie det sjovt, mens hun dykkede rundt i vandet i svømmehallen i Blokhus.

Men det sjove forsvandt hurtigt, da det gik op for hende, at hun pludselig hverken kunne finde sine lærere eller skolekammerater fra Det Kgl. Vaisenhus i København, som var på feriekoloni i den nordjyske by.

Det fortæller Emilies mor, Katja Pedersen, til B.T.

Hun blev torsdag eftermiddag ringet op og fik at vide, at hendes datter ved et uheld var blevet efterladt alene i svømmehallen.

»Det burde ikke kunne ske,« fortæller hun.

Efter det gik op for Emilie, at hun ikke kunne få øje på nogen, som hun kendte, i det bassin, hun svømmede rundt i, forsøgte hun at lede efter velkendte ansigter i resten af svømmehallen.

»Hun gik også op i café-området, og der gik meget tid med det. Så bryder hun grædende sammen og finder en livredder,« fortæller Katja Pedersen.

Livredderen tog derefter kontakt til Københavns Lærerforenings Kolonier, som den koloni, skolen besøgte i Blokhus, Sandsgård, hører under.

Katja Pedersen og datteren Emilie. Foto: Katja Pedersen Vis mere Katja Pedersen og datteren Emilie. Foto: Katja Pedersen

Derigennem blev der skabt kontakt til de lærere, som var med på turen, som forklarede, at de allerede var blevet opmærksomme på, at Emilie var blevet væk, og at de havde sat kursen tilbage til svømmehallen, som ligger lidt under to kilometer fra kolonien.

»Jeg spurgte ind til, hvordan det var sket, og jeg fik at vide, at børnene havde fået lov til at gå hjem fra svømmehallen løbende. Men jeg tænker, at så må man lave en liste, så man kan holde styr på, hvem der er gået og ikke er,« siger Katja Pedersen og fortsætter:

»Der er ingen undskyldning.«

Hun forklarer, at hverken hun eller datteren har fået en undskyldning for, at det skete.

Derudover er der lidt uenighed om, hvor længe datteren var alene i svømmehallen. Ud fra det, som Emilie og svømmehallen har fortalt, mener Katja, at der kan være tale om omkring 40 minutter.

Det tvivler Søren Freiesleben, der er leder af Kolonierne, dog på. Som han har fået det beskrevet, har der været tale om 10 til 15 minutter.

Han beklager dog på vegne af Kolonikontoret, at det er sket.

»Selvfølgelig er det en episode, som helst skulle undgås. Det er klart,« siger han.

Han forklarer, at børnene havde fået lov til at gå hjem til kolonien Sandsgård fra svømmehallen i hold af tre og tre, efterhånden som de ville op af vandet.

»Selvfølgelig skulle man da have haft en liste, som man krydser af, så man kunne se, hvem der gik fra og til. Men i og med at det er nogle børn, der har været der mange gange før, og det er nogle lidt ældre børn, så får man det ikke gjort,« forklarer han.

Han fortæller, at et par af de lærere, der var med, tog to runder i svømmehallen og omklædningsrummene for at se, om der var flere børn til stede, før de som de sidste også satte kursen mod kolonien.

»Af en eller anden årsag så ser de ikke hende,« fortæller han.

Ud over at han beklager hændelsen, så føler han også med de lærere, som var med på turen.

»I mine øjne er det synd for de lærere, som har ofret en uge af deres sommerferie og tager af sted for at lave et super godt ophold for børnene,« siger han og tilføjer:

»Man kan altid være bagklog. Men jeg er sikker på, at de næste gang, de tager i svømmehallen eller et andet sted, har lært af denne episode og husker at dobbelttjekke.«

Til B.T. fortæller Katja Pedersen, at hun håber, at hun ved at stå frem med historien kan sætte noget opmærksomhed på en helt bestemt sag:

»Der skal flere pædagoger til vores børn,« forklarer hun.