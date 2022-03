Efter fem år på skolebænken stod Katja Lysemose Brandt med afgangsbeviset i hånden og var mere end klar til at komme i arbejde. Nu manglede hun bare det helt rigtige job, hvor hun kunne bruge sin uddannelse.

Men det skulle vise sig at blive noget af en udfordring.

»Jeg havde snakket med nogle af mine venner, der også har taget en akademisk uddannelse, og de fortalte mig, at jeg nok skulle forberede mig på, at det ville blive svært. Og det blev det også,« fortæller Katja Lysemose Brandt.

I fem år læste hun international virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet i Odense. Efter sin kandidat holdt hun én uges sommerferie, og så gik søgningen for alvor i gang.

»Jeg begyndte faktisk allerede at søge en del stillinger, inden jeg var færdig, men da jeg blev færdiguddannet, intensiverede jeg søgningen,« fortæller hun.

Hver uge sendte hun derfor mellem 10 og 15 ansøgninger. Alt sammen uden held.

»I starten gik jeg helt amok og sendte en masse ansøgninger. Men til sidst begyndte jeg så småt at miste modet. Alt motivation forsvinder ligesom bare fra en,« siger Katja Lysemose Brandt.

Faktisk sendte hun så mange ansøgninger afsted, at hun til sidst mistede overblikket over det præcise antal.

»Jeg ville bare så gerne ud og bruge min uddannelse til noget,« siger Katja Lysemose Brandt og fortæller, at hun gik ledig, mens der var stort fokus på ledige, nyuddannede akademikere.

»Der var mange, der havde en holdning til, at man som akademiker kun gik ledig, fordi man ikke gad at arbejde. Men der var intet i verden, jeg hellere ville end at komme i arbejde. Det var bare vigtigt for mig, at det var et arbejde, hvor jeg også kunne bruge min uddannelse,« forklarer hun.

I oktober sidste år blev hun så tilknyttet et særligt program i Odense Kommune, som hedder Next Talent. Men troen på at lande et job var ikke ligefrem den største.

»Jeg tror, at jeg var kommet ind i en form for dagpenge-limbo, som jeg kæmpede for at komme ud af, men som jeg ikke lykkedes med,« fortæller hun.

Next Talent er et program, der er skabt i samarbejde mellem Odense Kommune og Fynsk Erhverv. Og formålet er at få ledige akademikere i job.

Dette ved at fokusere på virksomhedernes behov i stedet for at tage afsæt i de lediges cv og jobønsker, forklarer Fynsk Erhvervs direktør Jytte Reinholdt. Det er nemlig Fynsk Erhverv, der driver programmet for Odense Kommune.

»Det er fedt for de personer, der nu er ude af ledighed, og det er godt for virksomhederne, for akademikere kan være med til at udvikle og åbne nye muligheder for vækst ude i virksomhederne,« siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) om Next Talent-programmet.

Og fedt var det da også for Katja Lysemose Brandt, der efter kun to uger i programmet landede en fast stilling hos virksomheden Base2Charge.

»Det var virkelig rart endelig at komme i gang igen. Så skulle man selvfølgelig lige vænne sig til at møde fra 8-16 hver dag,« siger hun og griner.

Og hos Base2Charge er man også glade for ansættelsen.

»Fynsk Erhverv vidste, hvad jeg havde brug for, så de kunne hurtigt spotte en ny marketing manager til mig. Nærmest som når man scouter talenter i sportens verden. Så slap jeg for at bruge tid på den opgave og kunne koncentrere mig om driften,« siger direktør i Base2Charge John Nyhøj Kristensen.