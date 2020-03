Henover weekenden rejste adskillige danskere hjem fra skiferie i Østrigs bjerge. Flere var trætte, hostede og havde smerter i kroppen.

En af dem, som i begyndelsen af ugen testede positiv for coronavirus, er 41-årige Katja Svendsen. Hun føler ligesom flere andre danskere ikke, at sundhedsmyndigherne har taget hende seriøst i tide.

»Ingen ville høre på os, før vi ringede 112, fordi min kæreste havde 40 i feber,« fortæller hun.

Sammen med kæresten og en gruppe venner var Katja i sidste uge på skiferie i Ischgl i Østrig. Stort set alle fra hendes gruppe er nu testet positiv.

Siden Katja og hendes kæreste kom hjem lørdag nat, har de formentlig nået at smitte to af deres børn, som nu er i karantæne med dem i hjemmet på Vesterbro.

De værste symptomer viste sig dog allerede søndag, hvor Katja og kæresten fik feber. Samtidig opdagede hun, at en medarbejder på en bar, som de havde besøgt på ferien, var testet positiv for coronavirus.

Mandag morgen kontaktede hun derfor sin egen læge, som lovede at vende tilbage. Det skete dog aldrig, fortæller hun.

Den landsdækkende corona-hotline hos Sundhedsstyrelsen var samtidig ikke mulig at komme igennem til.

Klokken 23.00 mandag aften forsøgte Katja at kontakte 1813 med deres situation.

»De afviste os og sagde, at vi skulle kontakte egen læge. Men han ringede aldrig tilbage,« fortæller hun.

Som en sidste udvej valgte Katja at ringe 112, fordi hendes kæreste stadig havde 40 i feber. De ville vende tilbage, lød beskeden.

Tidligt tirsdag morgen kontaktede myndighederne dem igen og sagde, at hele familien skulle tage til Hvidovre Hospital og blive testet.

Det er frygteligt, at det smitter så hurtigt. Katja Svendsen

På det tidspunkt var der gået to dage, og Ischgl i Tyrol var blevet et rødt højrisikoområde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Alvoren var gået op for myndighederne.

I røret fik Katja for første gang at vide, at hun og de andre fra nu af skulle holde sig indendøre og ikke gå ud blandt andre.

Det havde de dog på forhånd allerede selv vurderet var bedst.

»Jeg synes, det er bekymrende, at vi intet fik at vide, når vi sagde, at vi havde været et sted, hvor bartenderen er smittet. Vi valgte dog selv at blive hjemme for en sikkerheds skyld.«

På Hvidovre Hospital fortalte lægen ifølge Katja, at de allerede havde haft flere fra skisportsområdet Ischgl.

En af dem er Jenni Carlend, som dagen før også blev testet positiv for coronavirus og heller ikke følte sig hørt af myndighederne. Hun havde også været på den samme afterski-bar Kitzloch som Katja Svendsen og hendes venner.

En bar, hvor man 'står som sild i en tønde' og knap nok kan komme frem eller tilbage.

Stedet er på grund af smittetilfælde med coronavirus indtil videre lukket ned frem til søndag.

Hjemme i Danmark forsøger Katja og familien at få det bedste ud af situationen.

»Det kommer nok alligevel til at ramme store dele af Danmark. Det er frygteligt, at det smitter så hurtigt.«

B.T. har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, hvorfor man i første omgang ikke testede danskere hjemvendt fra Ischgl med symptomer og bekymring. Svaret fra styrelsen er, at de følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer.

B.T. arbejder også på en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.