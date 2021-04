Efter 11 år i rollen som direktør for HORESTA har Katia Østergaard Neumann besluttet at stoppe.

Det oplyser HORESTA i en pressemeddelelse.

»Det har ikke været nogen let beslutning. Jeg forlader et absolut topjob i en fantastisk branche. Men nu har jeg brug for at hellige mig min familie i en periode. Jeg går med et smil på læben. Stolt af det danske hotel-, restaurant- og turisterhverv og stolt af de resultater, som mit team og jeg i HORESTA har været med til at udrette for erhvervet de seneste 11 år – hvor ikke mindst de seneste 14 måneder har udfordret vores branche i ekstrem grad,« siger Katia Østergaard Neumann i pressemeddelelsen.

Katia Østergaard Neumann har været direktør i HORESTA i 11 år og dermed i en periode, hvor hotel- og restaurationsbranchen har været særligt udfordret af corona.

»Jeg er rigtig ked af, at Katia har meddelt mig, at hun stopper. Det sagt, har jeg forståelse og respekt for hendes beslutning. Katia er en stærk repræsentant for det danske turist- og oplevelseserhverv, og som sådan har hun vedholdende kæmpet branchens sag. Det har været en fornøjelse og styrke for vores organisation og medlemmer at arbejde sammen med Katia som vores adm. direktør,« siger Jens Zimmer Christensen, formand i HORESTA, og tilføjer:

»Fra mig personligt og på vegne af hele bestyrelsen skal der lyde en uforbeholden tak til Katia for hendes utrættelige indsats, hvor hun dygtigt og engageret har repræsenteret vores branche og medlemsvirksomheders interesser. Den indsats er, og har været, uvurderlig.«

Når Katia Østergaard Neumann stopper i HORESTA, har hun ikke noget nyt job på hånden. Den kommende tid skal gå med at være mere sammen med familien.

»Tiden er kommet til, at jeg vil prioritere mine private interesser i et andet omfang, end mit nuværende job rummer mulighed for. Jeg vil nu tillade mig selv god tid til at stoppe op og reflektere over, hvad det næste kapitel i min professionelle karriere skal indeholde,« siger Katia Østergaard Neumann.

HORESTA går nu i gang med at finde en ny direktør. Fra 1. maj vil juridisk direktør Pia Voss være konstitueret som adm. direktør.