Hun skulle egentligt bare køre på arbejde, som hun plejer.

Men hun kom til at tilbringe næsten ni timer i bilen, som sad fast i sneen.

Onsdagen blev en meget usædvanlig dag for Kathrine Juel Weber, der kørte fast klokken 8.50 og først kom fri klokken 17:30.

»Det har været en lang dag. Jeg er sulten og tørstig, og jeg skal tisse,« fortæller hun til B.T.

Kathrine Juel Weber fik tiden til at gå med at tale med andre bilister, som også sad fast på motorvejen. Foto: Kathrine Juel Weber.

Fra morgenstunden var hun taget afsted fra Randers mod Aarhus.

»Jeg ville hente en computer på mit arbejde, da jeg havde set, at vejret skulle blive dårligt de næste par dage. Vejret var ikke super godt, da jeg tog afsted, og det blev kun værre,« siger hun.

Kathrine Juel Weber sad fast i sneen cirka ti kilometer fra Hadsten-afkørslen på E45 i nordgående retning.

»Vi fik ret tidligt at vide, at der godt kunne gå en del timer, før vi kom fri, så jeg var ligesom forberedt. Jeg var ikke på noget tidspunkt bange. Jeg synes faktisk, at jeg holdt humøret okay oppe,« siger Kathrine Juel Weber, der skulle have mange timer til at gå i tomgang på motorvejen.

Torsdag arbejder Kathrine Juel Weber helt sikkert hjemmefra i Randers. Hun skal ikke ud at køre bil. Foto: Kathrine Juel Weber.

Hun hørte dog om en, der havde været bange i sneen.

»Det var lidt ærgerligt, at vi ikke vidste det, så vi kunne have talt med vedkommende. Vi var jo mange, der var i samme situation.«

»De andre bilister og lastbilchauffører, der var fanget derude, var søde. Så dem snakkede jeg en del med. Jeg gik også et par ture,« siger hun.

Men 17.30 ankom hjælpen så endelig.

»Der var en meter sne foran mig, da jeg blev trukket fri. Både politiet og Falck kom, og de fik skubbet os fri,« siger hun.

Torsdag får bilen lov til at stå i garagen.

»Jeg arbejder hjemmefra. Der er ingen i vores familie, der skal ud at køre bil i morgen,« siger hun.

