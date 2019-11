Kathrines far: Det var et lille mirakel

Da Kathrine Langkjer fik beskeden om, at hun havde en tumor i sin hjerne, var det ikke kun hendes verden, der blev vendt på hovedet. Det gjorde hendes families også.

»Jeg blev jo dybt ulykkelig og frygtede det værste,« fortæller hendes far, Sven Tyge Langkjer.

Med tårer i øjnene tog han med hende over på operationsgangen den dag og sagde farvel til hende, før hun blev kørt ind på operationsstuen.

At der skulle gå omkring halvandet år, før de kunne se hinanden i øjnene igen, det havde han ikke forestillet sig.

»Det var jo min højtelskede datter, som havde hele livet foran sig, og alt blev slået i stykker,« fortæller han.

Hver dag besøgte han hende, mens hun lå i den komatøse tilstand, som hun ikke kunne vækkes fra.

»Jeg havde jo lovet at være der for hende. Jeg har aldrig været så ulykkelig i mit liv. Ulykkelig kærlighed er ingenting sammenlignet med det her, for det var jo at miste sit eget barn, som man elsker over alt på jorden.«

Da Kathrine ikke kunne vækkes, og tiden gik, begyndte lægerne at afskrive hendes chancer for at vågne. Og hvis hun vågnede, spåede de, at hun ville være dybt hjerneskadet.

Alligevel fortsatte familien med at håbe. Nogle dage, når faderen kom på besøg, læste han højt for hende fra 'Harry Potter'. Andre dage var moderen eller Kathrines to yngre søstre med.

»Vi satte os op i sengen til hende med popcorn og kunne se en film sammen,« fortæller Tyge, som han kaldes.

Og så. Så skete det. Langsomt begyndte Kathrine at komme tilbage til bevidstheden.

Lægerne kaldte det for et lille mirakel.

»Og det synes jeg jo også, at det var,« siger Tyge.