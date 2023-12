Siden 41-årige Kathrine forsvandt tirsdag, har Midt- og Vestjyllands Politi alle dage været i fuld gang med eftersøgningen.

Men lørdag havde Midt- og Vestjyllands Politi ingen patruljer ude og lede efter den 41-årige kvinde i Byrup og det nærliggende skovområde, hvor kvindens bil er blevet fundet.

Årsagen er simpel:

»Alle spor er udtømt,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jan Nørum til B.T. og fortsætter.

»Vi fortsætter kun i det omfang, at det giver mening.«

Politiet har hverken elektroniske spor såvel som tips fra borgere, der kan lede til noget.

Derfor opfordrer man alle, der ved noget, til at kontakte politiet.

Kathrine beskrives som omkring 170 centimeter høj og kraftig af bygning. Hun har kort, rødt hår, og så bar hun briller med sort stel.

Hun var iført en kraftig, lyserød/lilla striktrøje med høj hals samt sorte, stramme bukser. Lange, brunlige vinterstøvler med hvidt plys på toppen og snørebånd hele vejen ned.

Selvom Midt- og Vestjyllands Politi ikke havde patruljerne ude at lede lørdag, var der alligevel en eftersøgning i gang.

Frivillige fra foreningen Missing People brugte nemlig lørdag eftermiddag på at lede efter Kathrine i det skovområde, hvor hendes bil tidligere på ugen blev fundet, det skriver TV 2 Østjylland.

På trods af de manglende spor og politipatruljer, fortsætter foreningens frivillige alligevel med at forsøge.

»Vi har godt set, at politiet har sagt, at håbet for at finde hende levende i skoven er minimale. Men så længe hun ikke er foran os, holder vi alle døre åbne,« siger formand for Missing People, Vivian Winther Eriksen, til mediet.

Ved du noget, så kontakt politiet på telefon 1-1-4.