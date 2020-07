»Det virkede som falsk markedsføring, når de opfordrer til at rejse ud – og man så ikke kan komme hjem igen.«

På grund af to cykler under armen og et sporarbejde hen over Sjælland måtte Kathrine Glargaard Andersen og kæresten betale dobbeltpris for at vende hjem fra deres ferie.

Et par uger før ferien købte hun to ikke-refunderbare rejsepas gennem DSB til 299 kroner stykket.

Hvad Kathrine Glargaard Andersen dog ikke var klar over, var, at der var planlagt et sporarbejde fra Korsør til Ringsted.

Kathrine Glargaard Andersen havde gerne set, at informationen om rejsepas og sporarbejde havde stået samme sted. Privatfoto.

Der resulterede i en mindre kattepine, forklarer Kathrine Glargaard Andersen.

»Et par dage før vi skulle hjem, kunne vi se, at turen fra Svendborg til København via Odense ikke var mulig. De havde indstillet togtrafikken på Sjælland og indsat togbusser. Derfor havde vi ikke mulighed for at komme hjem, fordi togbusser ikke må have cykler med.«

Kathrine Glargaard Andersen og kæresten var taget på ferie omkring det sydfynske øhav.

Ved afrejse var der ikke sporarbejde, hvorfor de medbragte cykler ikke var noget problem. Hjemrejsen derimod blev et større puslespil, da en cykeltur fra Korsør til Ringsted ikke var ønskescenariet efter en ferie på farten.

Rejsepas gælder fra 27. juni til og med 9. august. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi ville rigtig gerne udnytte rejsepassene, så jeg kiggede frem for at se, hvornår vi kunne komme hjem. Desværre stoppede sporarbejdet ikke. Det var rimelig omfattende. Vi kunne bare ikke komme hjem og brugte derfor næsten en dag på at snakke med DSB, hvor vi så også var nede som nummer 25 i køen.«

»I stedet vi fandt andre muligheder for at komme hjem. Vi endte med at købe to FlixBus-billetter til 600 kroner og har dermed betalt 1.200 kroner i alt. Rejsepasene har altså været spildt. Det har sgu ikke givet mening, og det er bare surt. Vi følte os lidt røvrendt.«

På DSB's hjemmeside fremgår det, at der er sporarbejde mellem Korsør og Ringsted i den periode, Kathrine Glargaard Andersen skulle hjem fra ferie. Set i bakspejlet ville også hun ønske, at hun havde noteret sig den oplysning.

»Det fortryder jeg helt vildt. Men jeg havde ikke regnet med så store ændringer. Jeg gik ligesom ud fra, at man godt kunne komme hjem, når de reklamerede så meget for at rejse ud. Det faldt mig ikke ind at tjekke det, flere uger før vores ferie sluttede.«

Man kunne godt have smidt en informationsbjælke ind, men det skal også være overskueligt for kunderne at orientere sig Tony Bispeskov, informationschef i DSB

»Hvis man spoler tilbage, måtte der gerne have været en form for stjernemarkering, der sagde, at på trods af at de sælger rejsepas, så ændrer de også køreplanerne på grund af sporarbejde. Det ville have været god stil,« mener Kathrine Glargaard Andersen.

Kathrine Glargaard Andersen er da heller ikke den eneste, der er blevet godt og grundigt overrasket over sporarbejdet.

Tidligere har DR skrevet om Poul, der ville en tur med konen fra hjemmet på Frederiksberg i København til Aalbæk ved Skagen.

En tur, der med det - for Poul - overraskende sporarbejde indregnet ville tage ni timer og og ni forskellige tog og togbusser - hver vej.

Hos DSB ærgrer man sig over den oplevelse, Kathrine Glargaard Andersen har haft. Men DSB synes også, at informationen til kunderne har været tilstrækkelig.

»Sporarbejde om sommeren er meget normalt, så det er der som sådan ikke noget nyt i. Information om sporarbejde har stået på vores hjemmeside, og vi har også brugt tid på at orientere om dette i medier,« forklarer informationschef i DSB Tony Bispeskov.

Han erkender dog, at man i DSB vil følge op på den information, de har udsendt.

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Det vil vi selvfølgelig evaluere på. Det gør vi efter sommerferien, men vores generelle billede er, at folk har sat sig ind i tingene.«

Information om rejsepas og sporarbejde fremgår rigtigt nok på jeres hjemmeside. Men hvorfor har I ikke informeret om sporarbejde på samme side, som man køber et rejsepas?

»Det har noget at gøre med informationsmængden. Man kunne godt have smidt en informationsbjælke ind, men det skal også være overskueligt for kunderne at orientere sig. Derfor har vi delt det op: Der er rejsepas, og så er der sporarbejde. Og vi sælger altså andet end rejsepas.«

»Men vi har da fokus på det. Vi har kun interesse i, at kunderne kender betingelserne,« lyder det fra Tony Bispeskov.

Kathrine Glargaard Andersen har efter ferien sendt en klage til DSB, der påpeger, at rejsepas ikke er refunderbart. Derfor betragter hun også sagen som lukket.