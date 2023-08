Først kom nattefrosten. Siden ramte tørken. Og da nedbøren endelig kom, så var det for sent.

Sådan lyder status for de danske solbærproducenter, som har fået en helt forfærdelig høst i år.

Det skriver TV Midtvest.

»Det har aldrig været så dårlig en høst, som det har været i år,« siger solbærproducent Finn Bilberg, som frygter, at hans købere nu måske vil kigge sig om efter andre, udenlandske leverandører.

I seks år har han lavet solbær, og i alle de år har det ikke været vejret, men derimod udenlandske producenter, som har været den største modstander, da de presser prisen ned.

Jan Jæger, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, mener, at den dårlige høst, i kombination med en lavere efterspørgsel på solbær, rammer industrien hårdt.

Han frygter, at det kan ende helt nede på haveniveau, hvor folk selv må have en busk stående, fordi de større producenter ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Hvis man synes, at det er svært at finde danskproducerede solbær, kan det være en idé at tage til Odsherred Kommune.

En opgørelse fra 2021, som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, stod bag, viste, at der her samlet var et 64 hektar stort areal med solbær. Og heri talte private solbærbuske ikke med.