Kemikaliet er meget farligt. Kan forårsage skader på øjne og hud – og er ikke mindst kræftfremkaldende.

Derfor gør den japanske by Fukuyama lige nu alt for at finde en kat, der er smurt ind i det.

Det skriver flere medier, herunder CNN og nyhedsbureauet Nexta.

Kemikaliet hedder hexavalent chromium.

Og Fukuyamas mest eftersøgte kat fik det udover sig, da den faldt ned i et kar fyldt med giften – og overlevede.

Det var små gullige fodspor nær en fabrik, der mandag fik en medarbejder til at slå alarm.

Siden har myndighederne indsat patruljer i området, hvor den forsvandt – og leder nu efter den med 'alle midler.'

