En lille sort kat er død af indre blødninger, efter den tidligere på måneden blev kastet ud af en kørende bil på en landevej ved Tønder.

»Det er helt grotesk, at nogen kan finde på det,« siger Brian Karlsen, der er internatleder i Brande Dyreværn.

Det var Brian Karlsens kollega, der tidligere på måneden fik et opkald fra en kvinde, der havde overværet episoden – og straks ringede efter hjælp til den sårede kat.

»Vi behandlede katten med det samme, hvor den fik det bedre, men efter et par dage blev den meget syg, og det viste sig, at den havde fået indre blødninger af faldet,« fortæller Brian Karlsen.

Katten fik behandling efter episoden, men havde taget for meget skade til, at den kunne overleve. Vis mere Katten fik behandling efter episoden, men havde taget for meget skade til, at den kunne overleve.

Derfor var internatet nødsaget til at aflive den lille sorte kat.

»Det er meget sørgeligt, og man bliver også vred,« siger Brian Karlsen.

Han fortæller, at det langtfra er første gang, at de på internatet har modtaget opkald om dumpede dyr – dog er det første gang, at det har været så voldsomt.

»Folk efterlader dyr i papkasser eller på gaden. Det oplever vi hele tiden,« fortæller Brian Karlsen.

»Det er slet ikke i orden at dumpe sine dyr – men at kaste dem ud af en bil er fuldstændig vanvittigt.«

I år har Dyrenes Beskyttelse haft 71 sager om dumpede katte. Sidste år lå tallet på hele 511 sager.

Brian Karlsen opfordrer dem, der vil skaffe sig af med deres dyr, til at ringe til Dyrenes Beskyttelse på 1812, hvor man kan få den rette hjælp – og dyrene kan få muligheden for at blive flyttet til et kærligt hjem.

»Det var planen, at den lille sorte kat skulle ud til en sød familie – vi havde allerede lavet papirerne, men sådan endte det desværre ikke,« fortæller Brian Karlsen.