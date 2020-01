Da Jette Keller så sin datters tegning fra børnehaven, vidste hun, at det var gået for vidt.

Alle børnehavebørnene skulle tegne dét, som de var mest bange for, og femårige Sandras veninder og venner fra børnehaven tegnede slanger, edderkopper og andre uhyggelige dyr.

Sandra tegnede en mand og bad pædagogen skrive: 'Ond mand, der råber'.

Men det er ikke hvilken som helst ond mand. Det er Jette og datterens nabo.

Den nabo, der i et halvt år har terroriseret moderen og hendes datter.

Med dødstrusler, råb og skrig, utallige kanonslag og æggekast. Ligesom han har chikaneret sin anden nabo og mange flere i den jyske by Troldhede.

Nu tænker du: 'Troldhede? Det lyder ellers som en lignende historie fra byerne Bonnet og Nørre Snede.'

B.T. har nemlig den seneste tid beskrevet flere tilfælde i Danmark, hvor enkelte borgere gør livet utrygt og ubehageligt for naboer og medborgere, uden at politiet kan få stoppet chikanerne og truslerne.

Og i Troldhede er sagen den samme.

Jette Keller og flere andre beboere i den lille by har i lang tid været udsat for voldsomme dødstrusler, chikane og hærværk, men manden fortsætter ufortrødent, selvom Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Jette i gennemsnit har været ude forbi adressen i Troldhede i hvert fald fire til fem gange om ugen det seneste halve år.

Første gang var 27. juni 2019 - 12 dage efter, at Jette og femårige Sandra havde lejet sig ind i huset.

Jettes eksmand kom forbi med nogle af ekskonens ting, og da han var ved at bære dem ind i huset, kom naboen pludseligt farende.

»Han kom løbende ud, tog fat i min eksmand og råbte, at hans bil holdt med to hjul på fortovet. Herefter tog han min eksmand og kastede ham gennem døren og ind i huset,« fortæller Jette Keller til B.T.

Jette ringede hurtigt 112, og da to betjente kort tid efter steg ud af en politibil, sagde den ene til den voldelige nabo:

»Nå, hej, Bo. Nu bor du her, kan jeg regne ud.«

Politiet kendte tydeligvis naboen Bo, men Jette blev endnu mere bekymret, da hun havde fortalt om optrinnet.

»De anbefalede mig ikke at anmelde det, fordi det bare ville gøre det hele meget værre. Det var deres erfaring,« fortæller Jette.

Jette lyttede og droppede anmeldelse, men det har bestemt ikke gjort naboskabet godt.

Siden har dagligdagen stået på et utal af opkald til politiet, chikane og trusler.

»Hver eneste gang han ser mig eller min datter, råber han alt muligt. Eksempelvis har han sagt, at han håber, vi sover godt, fordi der jo kan opstå en brand. Og at han vil dræbe os,« fortæller Jette.

Det har gjort Jettes dagligdag utryg og ubehagelig, men endnu værre er det med den femårige datter.

»Hun er så bange. Hun kigger altid ud af vinduet for at se, om hans bil står der, før hun går ud. Og hun tør ikke lege i haven. Han råber jo også til hende, hvilket hun også tegnede i børnehaven,« siger hun og fortsætter:

»Det er helt forfærdeligt for mig og min datter. Et mareridt.«

Det betyder også, at Jette har anmeldt naboen til politiet et hav af gange, og at naboen også har fået et polititilhold.

Men det helt centrale mangler.

»Han skal jo ikke være min nabo, men politiet fortæller mig bare, at de ikke kan gøre noget. De har ikke mulighederne til at få ham flyttet væk eller noget,« fortæller hun.

Og hun er ikke den eneste, der har problemer med naboen.

På den anden side bor en ældre herre, og han fik for ikke lang tid siden smidt en flise ind ad vinduet, ligesom han også har været udsat for tilråb og trusler.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra naboen for at lade ham kommentere Jette Kellers anklager, men det har ikke været muligt.

Det havde TV Midtvest til gengæld held med, da de i oktober bragte Jettes historie, og dengang sagde han:

»Det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få lov at bo her. Jeg synes, det er chikane, når jeg bliver meldt til politiet hele tiden. Jeg har altså også naboer, der ingen problemer er med. Men jeg finder mig ikke i hvad som helst. Hvis nogle naboer generer mig, så generer jeg også dem.«

I samme interview fortalte han, at han var »færdig med slå og true folk med våben«.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.