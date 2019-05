Kontoen er tom i svømmeklubben Plask i Tinglev, som længe har kæmpet med mangel på bestyrelsesmedlemmer og trænere.

Den sønderjyske klub nedlagde sig selv i efteråret, men nu viser det sig, at alle klubbens penge er væk.

Den lokale svømmehal har været lukket i over et halvt år, og det var et hårdt slag for klubben, som ikke længere kunne finde bestyrelsesmedlemmer eller trænere.

Ifølge vedtægterne skal klubbens formue nu gå til ungdomsarbejdet i byen, men da de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer fik åbnet kassen, var den tom.

Derfor har de nu meldt sagen til politiet.

»Anmeldelsen lyder på bedrageri. Det er det, jeg kalder det. Om det så er underslæb, bedrageri eller tyveri, må politiet finde ud af,« siger bestyrelsesmedlem Hans Peter Hansen til JydskeVestkysten.

Han siger til avisen, at anmeldelsen ikke er møntet på nogen - det er blot en anmeldelse af, at pengene er væk.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for avisen, at man har modtaget en anmeldelse fra svømmeklubben, men vicepolitiinspektør Preben Westh vil ikke sige, hvor stort et beløb, det drejer sig om.