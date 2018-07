Lørdag blev en kunde noget overrasket, da han handlede ind i Netto i Ishøj. Han havde nemlig glemt sit dankort, men så tilbød kassemedarbejderen at betale.

41-årige Amir Hussain fra Odense var taget til Ishøj med sin kone og to børn for at fejre sin søsters fødselsdag.



Inden fødselsdagen tog Amir Hussain til Netto for at handle diverse varer, heriblandt salat og spaghetti.

Amir Hussain blev overrasket, da kassemedarbejderen i Netto tilbød at betale for hans varer. Foto: Amir Hussain Vis mere Amir Hussain blev overrasket, da kassemedarbejderen i Netto tilbød at betale for hans varer. Foto: Amir Hussain



Men da det blev den 41-åriges tur i køen, gik det op for ham, at han havde efterladt sit dankort med sin 11-årige søn, der havde fået lov til at bruge det tidligere på dagen.

»Da kassemedarbejderen havde kørt alle varerne gennem kassen, kiggede jeg i min pengepung og tænkte: ‘åh nej, det er løgn, mit kort er væk’,« siger Amir Hussain til B.T.

Han spurgte medarbejderen, om det var muligt at betale med MobilePay.

Kassemedarbejderen betalte

Det var ikke en mulighed, så Amir Hussain spurgte, om han i stedet kunne få lov at lægge sine varer til side, fordi han havde glemt sit kort. Men svaret, han fik fra kassemedarbejderen, havde han slet ikke regnet med.

»Han kiggede på mig i et par sekunder, og så sagde han: ‘ej jeg kan bare betale for dine varer.’ Jeg blev helt paf, jeg fik ikke engang mulighed for at tænke over det. Han tog bare sit kort og trykkede det i og betalte for mine varer og tog imod næste kunde, som om det var helt normalt,« siger den taknemmelige kunde.

Det var i denne Netto i Ishøj, at kassemedarbejderen gav en overordentlig god service. Vis mere Det var i denne Netto i Ishøj, at kassemedarbejderen gav en overordentlig god service.



Amir Hussain tilbød at overføre beløbet på MobilePay til den 16-årige kassemedarbejder Halit Camur. Men Halit Camur har ikke MobilePay og skrev derfor sin bankinfo ned på et papir til Amir Hussain.

‘Han lignede en god mand’

Den 41-årige kunde blev overrasket og pointerer, at Halit Camur ikke havde nogen sikkerhed for at få pengene tilbage, da han hverken fik legitimation eller telefonnummer på ham.

Halit Camur skulle ikke tænke sig særlig længe om, før han sprang til og betalte for Amir Hussains varer. Foto: Halit Camur Vis mere Halit Camur skulle ikke tænke sig særlig længe om, før han sprang til og betalte for Amir Hussains varer. Foto: Halit Camur

Men spørger man den 16-årige kassemedarbejder, stolede han fuldstændig på kunden.



»Han lignede en god mand, en der ikke kunne finde på at snyde mig, så jeg tilbød at betale,« siger Halit Camur til B.T. og forklarer, at han ikke havde brug for særlig meget tid til at overveje det:

»Jeg tænkte, at han måske har lang vej hjem, så jeg kunne lige så godt betale, for så ville han kunne få sine varer med hjem uden at have stress på. Der er mange gange, hvor kunder har manglet fem-ti kroner, hvor jeg har betalt,« siger Halit Camur, som tilføjer, at han blot ser det som at give en god service.

18.000 likes

Efter Amir Hussain havde fået sine varer, tog han hurtigt et billede af kassemedarbejderen og gik hjem og skrev et opslag på Facebook om Halit Camurs gode gerning.



»Jeg blev simpelthen nødt til at hylde den her person, det skal ikke gå i glemmebogen. Tænk hvor meget overskud den unge mand har, som måske ikke tjener så meget som kassemedarbejder,« siger Amir Hussain.

Siden er opslaget blevet delt over 4.000 gange, har fået over 18.000 likes, og så er det væltet ind med kommentarer fra folk, der jubler over kassemedarbejderen.

»Jeg er fuldstændig overvældet. Det har virkelig gjort mig glad at se alle de positive kommentarer, folk har skrevet til mig,« siger Halit Camur.