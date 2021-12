Da snestormen hæmmede Aalborg og dens borgere, var mange mennesker lige pludselig fanget steder, de ikke havde troet, de skulle være.

Det skete også for en masse mennesker på Aalborg Universitetshospital.

Mennesker, som afdelingslæge Kasper Svendsen Juhl pludselig skulle tage sig af på sin aftenvagt.

Han kunne allerede mærke et stigende kaos på vej på arbejde.

»Jeg løber altid på arbejde, men løbeturen den dag var ikke sjov, kan jeg sige dig,« siger Kasper Svendsen Juhl og tilføjer:

»Men det havde alligevel ikke været muligt at komme derhen på anden vis end til fods eller på ski.«

Den ene vej efter den anden var proppet med biler, der var gået helt i stå.

»Synet, der så mødte mig, da jeg ankom, var en masse mennesker, der sad i forhallen. Det var pårørende og folk, der havde været til undersøgelser, og som ventede på flextrafik. De spurgte, om jeg vidste, hvordan det så ud udenfor,« siger lægen.

Og her måtte han bare være ærlig.

»Jeg sagde, at trafikken sneglede sig afsted, og at de nok måtte væbne sig med tålmodighed.«

Kasper Svendsen Juhl satte sig for at arbejde og få styr på andre dele af situationen, men fik lidt tid efter en opringning.

Det var sygehuspræsten, der kunne melde om, at forhallerne fortsat var proppet med afventende borgere.

»Så ringede vi til flextrafik og fik at vide, at al taxakørsel var indstillet, fordi vejret gjorde det umuligt at køre. Og så var der jo lige pludselig rigtig, rigtig mange, der var strandet,« siger han.

Læger, sygeplejersker, portører og andre ansatte på hospitalet gav efterhånden også op på at komme hjem den dag.

»Flere valgte endda at blive ved med at arbejde, selvom de også havde haft dagvagten, fordi deres kollegaer ikke kunne komme frem og afløse dem,« siger Kasper Svendsen Juhl.

De strandede kollegaer gav sig til at få tal på, hvor mange mennesker, der var sneet inde på hospitalet.

Derefter gik jagten ind på at finde steder, hvor folk kunne sove. Der blev slået brikse op i diverse rum og sengepladser, der havde været lukket ned på grund af sygeplejerskemanglen, blev gjort klar til brug igen.

Aalborg Universitethospital endte med at have over 60 overnattende patienter og pårørende ekstra onsdag nat.

Og om morgenen sørgede kantinen for, at alle blev bespist.

Det har været en af de mest hektiske vagter, Kasper Svendsen Juhl har prøvet at have.

Alligevel er han glad for, hvordan det hele forløb sig.

»Folk har været virkelig gode til at hjælpe til. Man fik den der følelse af, at man løftede i flok. Alle stimlede sammen og gjorde noget ekstra for, at det her kunne lykkes,« siger han og tilføjer:

»Enkelte overnattende var kede af det, men det var, hvis de for eksempel havde ægtefæller derhjemme, der havde svært ved at klare sig alene. Men de var glade for det, vi kunne gøre for dem.«

Og da den hektiske vagt sluttede, kunne han gå hjem med ro i maven.

»Det kørte så godt, at jeg slet ikke kan se noget, vi kunne have gjort bedre. Det tog et par timer at få det hele etableret, men det blev etableret hurtigt og effektivt. Da jeg tog hjem ved middagstid næste dag, var der kun få, der ikke var kommet hjem endnu.«