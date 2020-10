»Jeg er rystet og chokeret over, at en mand, vi kender i fin form og i sin bedste alder, ikke er her mere. Lige nu er jeg i chok og sorg. Han var en stor kunstner og en dejlig kollega«.

Sådan siger teaterchef for Det Kongelige Teater, Kasper Holten, til Politiken, efter nyheden om, at Det Kongelige Teaters chefdirigent, Alexander Vederikov, er død med coronavirus.

Han blev bare 56 år.

Flere ansatte på teatret beskriver over for Politiken, at der oven på dødsfaldet er en ‘tung stemning på Det Kongelige Teater'.

Verikov skulle have dirigeret Beethovens 9. symfoni i Operaen fredag aften. Det bliver nu i stedet en anden dirigent, som vil stå i spidsen for orkestret.

Det Kongelige Teater har dedikeret koncerten til minde om Alexander Verikov og vil i tilgift til symfonien opføre en langsom Beethoven-sats.

Kasper Holten har været teaterchef på Det Kongelige Teater siden 2018.

Han har også tidligere været operachef samme sted i årene 2000-2011.