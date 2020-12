Der bliver ingen andesteg eller risalamande juleaften til Kasper Dos Santos.

Og julegaver kan han også glemme alt om. I stedet kan han streame en film, når han har tygget sig igennem sin færdigret eller fastfood.

»Jeg skulle have holdt juleaften med min far, men det løb er kørt nu,« siger den 21-årige lastbilchauffør fra Hadsten.

Han har nu på andet døgn befundet sig i en situation, som han deler med tusindvis af andre lastbilchauffører: Et abrupt stop for al indrejse fra Storbritannien til Frankrig har medført et kø-helvede af gigantiske proportioner på de sydengelske motorveje.

Omkring 10.000 lastbiler kører i juleperioden med fragt mellem havnebyen Dover i Storbritannien og den franske havneby Calais.

Men indrejseforbuddet grundet en corona-mutation i England har sat en solid prop i trafikafviklingen. Både fra havnebyen Dover samt fra Folkestone, hvor lastbiler kan komme til kontinentet på ryggen af toget under Den Engelske Kanal.

Kasper Dos Santos befinder sig seks kilometer fra den midlertidigt lukkede togforbindelse mellem England og Frankrig.

Og det forventer han at gøre i lang tid endnu. En situation, der kom fuldstændig bag på ham.



Henter kort...

»Der var ikke nogen, der havde forudset, at grænsen ville blive lukket – og slet ikke at det ville ske så hurtigt. Der var ingen varsel overhovedet,« siger han.

Den 21-årige chauffør fortæller, at han efter planen skulle have været med toget til Frankrig allerede lørdag.

Men på grund af forsinkelser inden Calais på vej mod De Britiske Øer kom han 17 timer senere til England, end det var meningen. Derfor kunne han først komme til at læsse af hos sin kunde nord for Newcastle mandag.

I mellemtiden var grænsen blevet lukket. Og selv om Frankrig sent tirsdag aften meddelte, at lastbilchauffører igen kan rejse ind i Frankrig fra Storbritannien, forudsat at de kan fremvise en negativ covid-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet, så hjælper det ikke Kasper Dos Santos.

En del af lastbilerne holder parkeret i Manston-lufthavnen nær Ramsgate. Foto: WILLIAM EDWARDS Vis mere En del af lastbilerne holder parkeret i Manston-lufthavnen nær Ramsgate. Foto: WILLIAM EDWARDS

For køen er så overvældende, at julen for hans vedkommende bliver tilbragt på en rasteplads uden for Folkestone sammen med omkring 500 andre lastbilchauffører.

»Der er så meget kø på motorvejsnettet, at det kommer til at vare til efter nytår at få alle med færgen eller toget. Hvis jeg kommer ud som en af de sidste, så tror jeg, der går over en uge, før jeg får lov til at komme på toget,« siger han og fortsætter:

»Jeg affandt mig med situationen med det samme. Der er ingen grund til at være negativ. Det er super deprimerende at holde her juleaften, men jeg må få det bedste ud af det,« siger han.

Rastepladsen tilbyder trods alt mere end de nøgne strækninger af motorvejsnettet, hvor andre chauffører holder i kø. Så Kasper Dos Santos har endnu ikke bestemt sig for, hvad julemiddagen kommer til at bestå af.

Sådan er udsigten i de næste dage fra Kasper Dos Santos' lastbil Vis mere Sådan er udsigten i de næste dage fra Kasper Dos Santos' lastbil

»Det er begrænset, hvad jeg kan få at spise. Jeg er heldig, fordi jeg holder, hvor jeg gør, så jeg kan trods alt vælge imellem KFC, Subway en kinesisk restaurant og nogle færdigretter.«

»Der er gratis internet, det er dog ikke verdens hurtigste, så jeg skal nok se nogle film og snakke i telefon med min familie,« siger han om, hvordan han forventer, juledagene kommer til at gå.