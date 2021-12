Normalt driver Kasper Jensen fra Fredericia sin køreskole Kaspers Køreskole.

Men de store udfordringer med at blive testet for corona har betydet, at han har fået nok og taget sagen i egen hånd.

Kasper Jensen har ved siden af sin gesjæft som kørelærer nemlig besluttet sig for at åbne sit eget testtilbud i Fredericia. Det fortæller han til B.T., efter TV SYD var de første til at beskrive historien.

Mandag slog han dørene op til quicktestcenteret, der mod betaling sørger for, at man kan blive testet for corona – udenom de lange køer, man ellers kan opleve andre steder.

»Allerede klokken 12.15, da vi åbnede, stod der én klar til at blive testet,« siger Kasper Jensen.

»Det var godt nok en ældre mand, som ikke helt vidste, hvad han var gået hen til. Men han ville gerne testes,« uddyber han.

Den første dag er umiddelbart forløbet stille og roligt.

Da B.T. talte med kørelæreren mandag midt på eftermiddagen havde 10 personer betalt de 129 kroner for at springe køen over og blive coronatestet i det 50m2 store baglokale hos Kaspers Køreskole.

Men han er fortrøstningsfuld over for, at der nok skal komme flere, når opmærksomheden omkring det nye, døgnåbne teststed bliver større.

»Der er stigende smitte herhjemme. Og folk har en travl hverdag, hvor de ikke har tid til at blive testet midt på dagen eller stå i kø i halvanden time, når de har fri, så jeg tror, der nok skal komme mere fart på,« siger han.

For at kunne åbne et coronateststed har Kasper Jensen investeret i at ansætte og uddanne podere, så det hele gøres ordentligt.

Og da han slog stillingen som poder op, gik det stærkt.

»Vi har fået 55 ansøgninger siden torsdag. Vi blev bombarderet med dem. Ikke mindst fordi vi havde lukket i weekenden og ikke kunne tage annoncen ned,« siger Kasper Jensen.

Årsagen til at han valgte at tage den noget alternative beslutning at oprette sit eget testcenter i baglokalet i sin køreskole, skal findes i helt nære problemer.

»Vi har haft flere problemer med elever på køreskolen, som ikke kunne tage deres teori- eller køreprøve. Her kræves det, at man har et gyldigt coronapas. Og når det ikke har været muligt at få en test, så har det kostet dem 1.000 kroner, som er prisen på en teoriprøve,« siger Kasper Jensen og uddyber:

»Så er det billigere for dem at betale de 129 kroner for en quicktest her og få svar med det samme.«

For Kasper Jensen selv giver det også mening i det private at have mulighed for en hurtig coronatest.

»Som mange andre har jeg en travl hverdag. Jeg kan ikke gå ned til et testcenter klokken 10.00, hvor der ikke er kø. Jeg har ikke mulighed for at stå i kø i halvanden time. Og når jeg endelig har fri efter undervisning, så er testcenteret lukket klokken 20.00,« siger Kasper Jensen.

I baglokalet hos Kaspers Køreskole har man åbent døgnet rundt. Men normaltimerne er 06.00-09.00 og 12.00-21.00.

Men skulle man have behov for at blive testet på andre tidspunkter – også midt om natten – så er det muligt hos Kaspers Køreskole.

»Her koster det 249 kroner at blive testet. Og så bliver det mig selv, der udfører testen,« siger Kasper Jensen, der bor i forlængelse af køreskolen.