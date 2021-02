Dørene bliver aldrig igen smækket op til Amazing Jewelrys Flagship Store på Strøget i København.

»Vi har valgt ikke at genåbne den, når restriktioner lempes igen,« skriver den kendte erhvervsmand Jesper 'Kasi' Nielsen på Facebook.

Udmeldingen fra Kasi-Jesper kommer samtidig med, at regeringen ellers har meddelt, at de fleste danske butikker i næste uge igen kan åbne efter vinterens coronanedlukning.

Men for Amazing Jewelry er fremtiden nu udelukkende digital, og det nuværende danske selskab er fortid.

Jesper 'Kasi' Nielsen foran den Amazing Jewelry-butik på Strøget, der nu lukker. Vis mere Jesper 'Kasi' Nielsen foran den Amazing Jewelry-butik på Strøget, der nu lukker.

»Amazing retail lukker, og vi er nu 100 procent et onlineselskab gennem brandet Jesper Nielsen. Vi lukker vores Amazing-selskab i Danmark og vores butik på Strøget,« som det lyder i Facebook-opslaget fra Kasi-Jesper. Se hele opslaget i bunden af artiklen

Han slår her videre fast, at de ansatte i den danske afdeling af Amazing Jewelry alle har fået job i det selskab, der bærer hans eget navn.

Smykkehandleren har i årevis ligget i kamp med både Pandora og skattevæsenet om et milliardbeløb, og i november sidste år blev han erklæret personligt konkurs med et indestående på bare 2,36 kroner på kontoen.

Ifølge Finans.dk har kurator Boris Frederiksen i den forbindelse netop haft fokus på Amazing Jewelry, som han mener hører hjemme i konkursboet. Helt specifikt er der blevet jagtet 13,8 millioner kroner i selskabet.

»I sidste instans kan det blive en nødvendighed at underkaste Amazing Jewelry ApS en konkursbehandling for at inddrive pengene. Det må vi ultimativt vurdere og overveje sammen med kreditorerne,« har Boris Frederiksen sagt til mediet.

Jesper Nielsen bor i dag på Mallorca, og han har på grund af de verserende sager ikke boet i Danmark siden 2012. Men han mangler tilsyneladende ikke penge.

»Jamen, jeg er rigtig god til at tjene penge. Det har jeg været i mange, mange år. Og det gør jeg stadig. Jeg tjener stadig mange, mange penge, men jeg sætter dem selvfølgelig ikke ind på en konto, som en kurator kan tage,« sagde han til B.T. i december.