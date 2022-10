Lyt til artiklen

Har du planer om at skulle skråle med til verdenshittet '99 Luftballons' i weekenden, kan det godt betale sig at læse med her.

Der er nemlig billetsvindlere på spil til den udsolgte koncert, som popikonet Nena giver i Broager på lørdag.

Det skriver JydskeVestkysten, der har talt med Karsten Nygaard fra Broager, som er røget i billetfælden.

Gennem et opslag på Facebook købte han nemlig tre billetter til koncerten, men så få dage senere, at samme person igen solgte billetter til den udsolgte koncert med det tyske popikon.

»Jeg fik en ven til at skrive til hende, og det var den samme historie med, at hun havde tre billetter til salg. Så ringede jeg til arrangøren af koncerten og sendte dem de billetter, jeg havde købt og fik med det samme besked om, at billetterne var falske,« siger Karsten Nygaard, der nu er blevet 1500 kroner fattigere, til mediet.

Arrangøren bag koncerten, Broager Kultur, er ærgerlige over situationen og opfordrer andre til, at man kun køber billetter af folk, som man kender og stoler på.

De kender endnu ikke omfanget af svindelsagerne.

Ifølge JydskeVestkysten er det nu lykkedes Karsten Nygaard at få fat på nye billetter – og de skulle være ægte nok, lyder det.