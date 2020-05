To gange har Karsten Ree troet, at hans safaripark ville få lov at åbne. Begge gange måtte han med stor skuffelse se det blive udskudt.

Det er derfor også med blandede følelser, når det nu endelig ser ud til at falde på plads efter flere måneder.

»Vi havde håbet at åbne før påske, men vi kan jo kun være lykkelige, når det sker,« siger han.

Onsdag forhandler partilederne og Mette Frederiksen om en ny plan for genåbningen, og det kan resultere i en positiv nyhed for Ree Park Safari.

I den oprindelige plan for fase tre af genåbningsplanen stod dyreparken på Djursland til at åbne 8. juni. Det kan nu med stor sandsynlighed blive rykket frem til 1. juni.

Det sker på baggrund af forskellige anbefalinger fra ekspertgruppen i Statens Serum Institut (SSI).

I en ny rapport, som politikerne har fået udleveret forud for forhandlingerne, fremgår det, at man uden en stigning i antallet af indlagte blandt andet kan rykke genåbningen af fase 3 fra 8. juni frem til 1. juni.

Og det indbefatter safariparken. Rigmanden Karsten Ree er dog ikke den, som skyder konfettikanonen af for tidligt.

ARKIVFOTO. Rigmanden Karsten Ree ser frem til, at hans dyrepark igen kan åbne. Scanpix 2017. Foto: Torkil Adsersen Vis mere ARKIVFOTO. Rigmanden Karsten Ree ser frem til, at hans dyrepark igen kan åbne. Scanpix 2017. Foto: Torkil Adsersen

For Ree Park Safari har allerede to gange troet, at de kunne åbne, for blot at sidde tilbage med en lang næse. Det er derfor mere følelsen af, at det er bedre sent end aldrig, når det endelig sker.

I en pressemeddelelse gav parken i slutningen af april udtryk for frustration over myndighedernes 'zigzag-kurs' omkring genåbningen.

For selv om alt var planlagt til en længe ventet åbning 25. april, så endte det to dage før med, at Ree Park Safari alligevel ikke kunne slå dørene op.

»Vi havde købt mad ind til, at gæsterne skulle komme. Det var en ordentlig en over nakken,« siger Karsten Ree.

Logikken i, at parken har skullet holde lukket så længe, forstår han heller ikke.

»Vi har jo mere plads herude, end der er i et supermarked.«

Selv om de mange uger, hvor parken har været lukket, koster Karsten Ree mange penge, så vil han ikke beklage sig og lave en større ballade ud af det.

»Det nytter ikke noget at hyle. Vi sluger snottet, og det er jo synd for alle, som er ramt af det.«

Efter de politiske forhandlinger står safariparken nu endelig til at få afklaring om åbningen - og på Djursland er man klar til det, fortæller Karsten Ree.

Alle forberedelserne er lavet. De skal bare købe mad ind til gæsterne - for anden gang.

De mange uger, hvor Ree Park Safari har været lukket, har medført store tab i virksomheden.

»Vi er gået glip af meget omsætning, som er svær at hente igen. Vi har allerede mistet en tredjedel.«

Ifølge Karsten Ree omsætter safariparken omkring 30-35 millioner om året.

Mange virksomheder - og flere store navne såsom Arnold Busck - har været nødsaget til at kaste håndklædet i ringen og begære konkurs.

Dér er Ree Park Safari dog ikke.

»Jeg kan holde til det økonomisk. Der er desværre andre, der ikke kunne det.«