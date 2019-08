Det var Danmarkshistoriens største købmand, der gik bort, da Lars Larsen sov stille ind mandag morgen.

Sådan lyder det fra erhvervsmanden Karsten Ree, som dog også mener, at Lars Larsen var en mand, som meget få ville bytte tilværelse med på trods af hans enorme rigdom.

»Når man har så travlt, som Lars Larsen havde, skal man også sørge for at have det lidt skægt. Mit indtryk er, at hans liv var arbejde, og at han ikke havde det vildt sjovt,« siger Karsten Ree:

»Han var meget lidt social, og jeg tror, at andre mennesker kedede ham lidt. Alt det her med rød løber og den slags, det var ikke rigtigt noget for ham. Jeg tror ikke, at han havde de lyster. Han tillod sig at køre lidt i en Bentley i skjul, men han havde ikke behov for at flashe noget.«

Karsten Ree mødte Lars Larsen et par gange - og havde ikke indtryk af, at Dyne-Larsen ligefrem var nogen festabe.

Første gang Karsten Ree for alvor hørte om Lars Larsen var i midten af 1980’erne.

Her var Karsten Ree i Hamborg med sin partner og arbejdede med at få den Den Blå Avis i luften.

»Der hørte vi jo en del om ham her Lars Larsen, som havde fået en god start i Hamborg med sin forretning,« husker Karsten Ree:

»Han blev fremhævet som en mand, der var et godt eksempel på en dansk succes. Vi kendte ham også lidt fra tv-reklamerne.«

Mange år senere mødte han så Lars Larsen personligt til en fødselsdag hos Peter Elgaard, der blandt andet er kendt som arrangør for motorsport i Jyllands-Ringen.

»Der vekslede vi nogle ord, hvor vi blandt andet talte lidt om forretninger og talte om tiden i Hamborg. Han var stille og rolig at snakke med,« siger Karsten Ree:

»Lars Larsen var ikke sky, men han var bestemt ikke nogen festabe. Mit indtryk er, at det, der betød mest i livet for ham, var at bevise overfor sig selv, at han kunne lave en kæmpe succes.«

Og det gjorde Larsen Larsen da også.

På 40 år fik han etableret 2.700 Jysk-butikker i 52 lande.

Lars Larsen var god for mere end 30 milliarder kroner, da han sov stille ind mandag morgen.

»Han var jo købmand til fingerspidserne, så stor respekt til ham. Det var idealerne, der drev ham – hvor langt kan man komme med at være købmand på den måde? Og der må man bare sige, at han kom meget langt,« siger Karsten Ree.

Hans indtryk er, at Lars Larsen var en relativt kontant mand at arbejde for.

»Når man taler med folk, der har arbejdet under Lars Larsen, så var han en ret enevældig type. Man skulle ikke slå en skæv prut i hans firma, så var der ikke langt hen til døren. Han tålte ingen slinger,« siger Karsten Ree:

»Men der er heller ikke plads til mange fejl, når man er så succesfuld, og han har virkelig været god til at ramme rigtigt. Det har nærmest virket hver gang.«

Karsten Ree er ikke tvivl om hovedårsagen til, at Lars Larsen er endt som så markant en skikkelse i dansk populærkultur og dansk erhvervsliv.

»Simon Spies, som jo så var direkte dekadent, var manden, der evnede at gøre rejser så billige, at det blev allemandseje.,« siger Karsten Ree:

»Det er lidt det samme med Lars Larsen. Han gjorde det så bare med sengetøj og møbler og den slags, og det er noget, folk sætter pris på,« siger Karsten Ree.

Han mener dog trods alt ikke, at Lars Larsen vil ende som lige så markant en skikkelse, som Simon Spies har vist sig at være efter sin død.

»Jeg er bange for, at Lars Larsen var lidt for kedelig til, at man i eftertiden interesserer sig for ham på den måde, man har interesseret sig for Simon Spies,« siger Karsten Ree:

»Men han vil stå tilbage som en enormt dygtig, slidsom og stræbsom mand.«