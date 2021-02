Først var der et, så var der to, og nu bliver der tre.

Rigmanden Karsten Ree åbner nu endnu et rejseselskab i Herning.

Ifølge Herning Folkeblad bliver navnet Vild med Danmark, og som navnet antyder bliver det med fokus på ferie i Danmark – det skal supplere de eksisterende rejsebureauer på adressen i den jyske by, der har sigtet rettet mod fjernere destinationer: Africa Tours og Safari And Beyond.

»Vi har faktisk haft ideen liggende i skuffen længe. Danmark er jo fyldt med oplevelser. Mange af os har været rigtigt mange steder i Danmark, men hvor godt kender vi vores eget land?« spørger Claus Lund Sørensen, direktør i Africa Tours og Vild med Danmark, til Herning Folkeblad:

»Her kommer man som gæst tættere på historien, dyrene og detaljerne og dermed bliver klogere på sit eget land.«

I det nye rejsebureau bliver der også mulighed for at tage på safaritur i Danmark, hvor fokus eksempelvis bliver på at opleve fem af de ifølge Naturstyrelsen vildeste dyr herhjemme: Kronhjort, havørn, spættet sæl, vildhest og europæisk bison.

Desuden vil der også være mulighed for at booke vandreture, endagsture og fisketure mange forskellige steder i Danmark.

Et kig på Vild med Danmarks hjemmeside viser, at den billigste rejse er »Eventyr og oplevelser i Silkeborgskovene« til 150 kroner, mens »Storsafari Jylland Rundt« til 7.995 kroner er den dyreste.