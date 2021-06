»Kærlighed slår alt andet i livet.«

Det var beskeden, folketingspolitiker Karsten Lauritzen (V) sendte ud søndag eftermiddag på Facebook.

Her afslørede Venstremanden, at han blev gift lørdag 19. juni på en dag med sol over hele landet.

Hans udkårne er Karne Lykkebo, som han fandt sammen med sidste år, der har sin daglige gang i reklamebranchen.

Vielsen fandt sted i Nordjylland. Nærmere Tolne Skovpavillon, som ligger i Tolne Skov norvest for Frederikshavn, hvor også festlighederne fandt sted.

Og dagen derpå er blevet brugt til at takke sine gæster, men også følgere:

»Tusind tak for alle hilsner, gaver og en fantastisk fest.«

En af bryllupsgæsterne var den tidligere kollega Søren Pind, der smed en kommentar på vejen:

»Tak for en fantastisk bryllupsfest!«

Derudover har politikeren og hans hustru modtaget mange lykønskninger fra folk landet over.