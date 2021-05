Fødevarestyrelsens Rejsehold aflagde visit på Karma Sushi ved Trianglen i København 27. marts.

Og det lader ikke til, at det har været et fornøjeligt et af slagsen. Styrelsen kunne konstatere, at der var udbudne gæster i køkkenet i form af kakerlakker. Der lå faktisk døde kakerlakker i både opvaskelokalet, der støder til køkkenet, og i vinkøleskabet.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens tilsynsrapport.

Derudover var der afføring fra de påtrængende insekter bag sæbedispenser, en hyldeknægt og en opslagstavle. Restauranten kunne oplyse, at de var bevidste om kakerlak-problemet og havde haft bekæmpet det for måneder siden, hvor de ikke havde set en levende en af slagsen siden.

Rejseholdet kunne dog finde levende kakerlakker i en fælde, der var opsat af et skadedyrsfirma. Karma Sushi udtaler følgende i rapporten:

'Det får jeg bragt i orden. Vi har for et par måneder siden bekæmpet for kakerlakker, og siden har vi ikke set levende kakerlakker.'

Til sidst fik Karma Sushi en påtale for at have 'sygdomsanprisninger' på hjemmesiden. I en underside kaldet 'Kort om Sushi' bliver det beskrevet, at sushi og tang i særdeleshed er sundt og 'kan modvirke hjerte-kar-sygdomme'.

Som følge af kontrollen får Karma Sushi ved Trianglen en sur smiley, yderligere to gebyrbelagte kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen og en bøde på 10.000 kroner.

Ejer Morten Hansson er dog ikke tilfreds med Fødevarestyrelsens behandling af sagen, hvorfor han har klaget og indtil videre nægter at betale bøden, skriver TV 2 Lorry.

»Fødevarestyrelsen skal selv afgøre, om der er hold i klagen, og så ved man jo godt på forhånd, hvordan det ender med de klager.«

» De bliver sendt direkte retur med beskeden, at de ikke er enige, og sådan er det i ni ud af ti tilfælde. Hvis vi får medhold i klagen, bliver bøden selvfølgelig ikke betalt, ellers gør den,« lyder det fra Morten Hansson.

B.T. har kontaktet Morten Hansson, som ikke er vendt tilbage inden udgivelse.

