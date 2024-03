Katte får typisk et navn på to stavelser, og det er blevet mere almindeligt, at kattene får et menneskenavn.

For tredje år i træk er Simba det mest populære navn til hankatte.

Men det er også lykkes et par nye navne at snige sig ind i top-10 over de mest populære kattenavne.

Det fremgår tirsdag af en pressemeddelelse fra Agria Dyreforsikring.

For at finde ud af, hvilke navne der hitter hos katteejerne, har Agria Dyreforsikring set på sidste års nytegnede katteforsikringer.

I 2023 er Karla og Maggie rykket ind i top-10 hos hunkattene, mens Alfred og Gizmo er nye på listen over de mest populære navne til hankatte.

Opgørelsen har også vist flere tendenser i navnene hos de pelsede kæledyr.

Alle navnene er nemlig i to stavelser og er ofte et navn, som man typisk også kan give et menneskebarn.

- Kattens ændrede rolle i vores samfund afspejler sig i de navne, vi vælger, siger Lotte Evers, der er marketingchef i Agria Dyreforsikring, i meddelelsen.

Tidligere skulle katten hjælpe med at fange mus eller rotter, men i dag er katten flyttet ind i danskernes hjem og blevet en del af familien.

Derfor giver det ifølge Lotte Evers også god mening, at kattene oftere får et menneskenavn.

Samtidig er flere af navnene inspireret af populærkultur.

- Disney-universet er en rig kilde til inspiration, når danskerne skal navngive deres kæledyr, og specielt "Løvernes Konge" og dens mange spinoffs og nyfortolkninger har afgjort haft indflydelse på danskernes navnevalg, siger Lotte Evers.

Ud over Simba, der er det mest populære navn til hankatte, er Nala også rykket en plads op i forhold til sidste år og er nu det tredjemest populære navn til hunkatte.

/ritzau/