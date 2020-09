Har du prøvet at spise antiinflammatorisk kost? Hvad med fiskeolie? Mediterer du? Mennesker med kroniske smerter modtager ofte velmenende gode råd. Men trods de gode hensigter kan det ofte have den modsatte effekt.

»Jeg er blevet bedre til at trække på skuldrene. Jeg bliver ikke sur mere. Før i tiden kunne jeg godt føle, det var min egen skyld, at jeg var syg, når jeg fik et råd om at prøve dit eller dat,« siger 34-årige Karla Pilgaard.

Hun er en af over en million danskere, der dagligt døjer med kroniske smerter i større eller mindre grad.



En gruppe, som Sundhedsstyrelsen i en ny kampagne ønsker at sætte fokus på og hjælpe til at føle sig mindre stigmatiseret.

Karla Pilgaard lever med kroniske smerter. Det har især taget til fra 2016.

»Vi vil gerne bidrage til, at denne store gruppe af personer i vores samfund bliver mødt af en større forståelse fra deres omgivelser, og det kræver større viden om deres situation,« siger Marlene Øhrberg Krag, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Karla Pilgaard lider af colitis – kronisk betændelsestilstand i tarmen – endometriose, der giver smerter i underlivet, samt rygsøjlegigt, der er en betændelsestilstand i ryg, bækken og andre led.

Hun har »gode dage« og »dårlige dage«, men mange dårlige, hvor det er svært at være i kroppen for bare smerter. Så ligger hun i sengen det meste af dagen, indtil hun skal hente sin seksårige søn i institution.

Den unge kvinde genkender, at mennesker, der ikke kender hende, har svært ved at forstå hendes usynlige sygdomme, der ikke kan ses på samme måde som et brækket ben.

Karla sammen med sin seksårige søn.

»Der er mange, der kigger skævt til mig, fordi jeg ikke ser syg ud,« siger hun.

Især ét godt råd går ofte igen:

»De fleste kender jo nogen, der har ondt i ryggen. Og så skal jeg ofte spørges om, hvorvidt jeg er begyndt at træne. For det kender de en, der havde gavn af,« siger Karla Pilgaard.

På spørgsmålet om, hvad hun så synes, at folk skal gøre eller sige, når de bliver bekendt med hendes lidelser, svarer hun:

»Det bedste er, at man ikke sætter spørgsmålstegn ved, at det gør ondt. Jeg kan ikke fikses. Hvis man kunne, så var jeg for længst blevet det. Jeg siger for eksempel tit til min mand: 'Du skal ikke sige noget, du skal bare kramme mig og sige det er ok, at jeg brokker mig over, at jeg har ondt',« siger den 34-årige kvinde.

Karla bruger en stol med hjul på, når hun sidder ved spisebordet, så hun så skal bruge færre kræfter, når hun skal skubbe sig væk fra bordet.

Hun har sammen med to andre kronikere startet fællesskabet ‘Kroniske influencers’ på Instagram og Facebook, som senere er blevet til en forening, der skal skabe netværk blandt kronisk syge.

»Det giver en ro at være sammen med andre, der er som en selv, og som forstår, at det ikke bare hjælper at gå en tur eller at sove sig fra det. Du skal vente på, at det går over. Det er rart, at man ikke behøver at forklare,« siger Karla Pilgaard.

Hvad er kroniske smerter? Kroniske smerter er smerter, der har været til stede i mere end 3-6 mdr.

Cirka 20 pct. af alle danskere lider af kroniske smerter. I den voksne befolkning er forekomsten af kroniske smerter 29 pct. i 2017 ( 32 pct kvinder og 26 pct mænd) svarende til næsten 1,3 millioner danskere over 16 år.

Med kroniske smerter følger ofte både psykologiske og sociale problemer, der kan gøre det svært at passe et arbejde eller opretholde venskaber. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Hun har lært at acceptere smerterne og nyder derfor de gode dage, som endnu findes, hvor hun kan lægge puslespil og tegne med sin søn.

»Det er kvalitetstid, og det er det, jeg kan holde til,« siger hun.