»Det er jo frustrerende at arbejde med. At folk bare tror, at så må andre tage sig af dem. Hvad med dem vi ikke finder? De lider jo en forfærdelig skæbne.«

På en af årets sidste dage er en kedelig og ikke dyrevenlig nyhed tikket ind.

Dyrenes Beskyttelse beretter, at man i 2021 har fået 630 indberetninger om 1.400 dumpede dyr landet over. Det er rekordstort sammenlignet med tidligere år.

I Nordjylland er samme tendens gældende. Og det forarger Afdelingslederen hos Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland, Karina Fisker:

Katte, som ejere har efterladt. Foto: Privatfoto

»Det er stærkt frustrerende, og det skal bare stoppes. Men det er som om, det ingen ende vil tage.«

»Når vi modtager de her dyr, kender vi jo ikke deres historie. Rigtig mange er svækkede, og nogle dyr kan reddes. Men mange bliver også aflivet.«

Dyrenes Beskyttelse oplyser til B.T., at der i Nordjylland har været 73 efterladte dyr til og med november i år. I 2018 var tallet 39.

I Nordjylland er det særligt katte og kaniner, som ejere dumper på rastepladser, i skovområder eller skraldespande. Særligt en sag står da også skarpt i Karina Fiskers hukommelse.

I Nordjylland har man på 11 måneder modtaget 73 efterladte dyr. Foto: Privatfoto

»I sommer fik vi en kattemor med tre killinger i en plastic bed roller. Katten kunne ikke bevæge sig, og killingerne var desperate efter at få luft. Dér overlevede en killing, men de andre døde.«

»Det er bare … Når man tænker på, hvad de har været igennem og oplevet. Det er så forfærdeligt.«

Karina Fisker appellerer kraftigt til, at dyreejere tænker sig om:

»Folk må tage ansvar. Få steriliseret dine dyr, så de ikke får dyr, du ikke ønsker.«

Dumpning af dyr er en overtrædelse af dyrevelfærdsloven og kan udløse en bøde eller i værste fald fængsel.

Hvis man når til den erkendelse, at man ikke kan passe på sit kæledyr, bør man ifølge Dyrenes Beskyttelse tage kontakt til et internat og lave en aftale om overdragelse af dyret.

Dyrenes Beskyttelse har ti internater landet over, og de har fra januar til december i år fundet nye hjem til 6800 dyr.