»Jeg har været meget ængstelig omkring det. Det har været – og er – enormt frustrerende.«

I december 2020 blev Karina Holsting fra Østerbro testet positiv for covid-19. Her små 14 måneder senere kan hun stadig hverken smage eller lugte optimalt.

Og hun er langtfra alene. Det viser delresultater fra et forskningsprojekt om senfølger efter coronavirus mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden og EU.

For to måneder siden offentliggjorde de en rapport, der viser, at to ud af ti coronasmittede får langvarige problemer med lugtesansen.

Karina Holsting selv beskriver sit sygdomsforløb som mildt, men med længerevarende hovedpine – og meget forkølelse.

»Det, der især kendetegnende mit forløb, var, at jeg konstant følte en kildren i næsen. Det var, som om jeg hele tiden skulle nyse,« lyder det fra hende.

»På sjette dagen var jeg i bad og kunne pludselig ikke dufte min shampoo. Og senere på dagen ikke smage min kaffe – der startede det så.«

Her små 14 måneder senere er sanserne så småt begyndt at vise sig igen. De er dog stadig meget langt fra normalen.

For eksempel lugter parfume, deodorant og shampoo surt og råddent. Og sved lugter af stærk salmiak.

Ifølge Alexander Fjældstad, der er lektor ved Flavour Institute, Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hænger lugte- og smagssansen tæt sammen.

Det kan du selv gøre Har man problemer med smags- og lugtesansen, er der ifølge Alexander Fjældstad flere ting, man kan gøre: Det væsentligste råd lyder, at man løbende skal træne sin lugtesans. Helst flere gange dagligt.

Vaccination mod covid-19 og influenza kan forebygge yderligere skade på lugtcellerne.

Desuden er det en god idé at spise mere fisk.

Og droppe cigaretterne.

»Man kan skelne ved, om man kan smage grundsmagene: salt, sukker, surt og bittert. For kan man det, så er det altså ikke smagssansen, men lugtesansen, den er gal med,« fortæller Alexander Fjældstad til B.T.

Et forskningsstudium udgivet af National Institutes tyder på, at coronasmitte kan få gendannelsen af lugtcellerne til at gå langsommere end normalt.

»Vi mennesker har mange millioner lugtceller i næsen, der løbende bliver udskiftet af nye celler. Det interessante her er, at den omtale forskning – og det, vi ser hos tidligere coronasmittede – tyder på, at lugtcellerne efter coronasmitte udvikler sig langsommere.«

Med andre ord betyder det, at virusset påvirker de eksisterende lugtceller – og hæmmer fremkomsten af de nye, raske lugtceller.

Og det kan i mange tilfælde betyde, at man – når sanserne begynder at komme retur – kan opleve skævvridninger, ligesom det er tilfældet med Karina Holsting.

»Når man oplever skader på store dele af lugtesansen, kan der komme skævvridninger, hvor hjernen ikke kan tolke, hvordan noget lugter – og smager,« siger Alexander Fjældstad.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at lugtesansen ikke vender tilbage til normalen. Heller ikke, selvom der er gået et år eller længere, fortæller han.