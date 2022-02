Mandag morgen stod de sidste fire tasker endelig hjemme hos Karin Alstrup i Søborg.

»Det mest frustrerende har været at skulle bruge så meget tid på noget, der er så latterligt,« siger hun.

For selv om det efterhånden er halvanden uge, siden Karin Alstrup kom hjem fra Schladming i Østrig, viste det sig hurtigt, at skiferien ikke bare sådan uden videre kunne glide i baggrunden og give plads til hverdagene.

Ankomsten til Københavns Lufthavn 12. februar faldt nemlig sammen med den store arbejdsnedlæggelse hos bagagehåndteringspersonalet i SAS Ground Handling.

Derfor kom de 15 stykker bagage, som Karin Alstrup og resten af rejseselskabet på i alt ti personer havde checket ind i Østrig, aldrig ud på bagagebåndet.

Og efter at have registreret alt udstyret i lufthavnen, er der siden blevet brugt mange timer i telefonkøer på at få opklaret, hvad der egentlig var sket med tasker, snowboard og ski.

»Tidligere er vi kørt på skiferie, men nu skulle vi endelig med fly for virkelig at spare tid, men det kan man ikke sige, at vi har gjort,« siger Karin Alstrup:

»I stedet er vi blevet taget som gidsel i en sag, der ikke vedrører os. Det er simpelthen så urimeligt, og nu gider vi ikke bruge mere tid på bagage.«

I det mindste glæder hun sig over, at det var på hjemturen og ikke udturen, at de mange tasker forsvandt. Og at de mange stykker bagage trods alt drypvist er dukket op i Søborg:

To tasker kom i onsdags.

Fire tasker kom fredag.

Fem stykker kom søndag.

Og mandag morgen kom de sidste fire tasker altså.

»Vi har hele tiden fået at vide, at vi bare skulle have tålmodighed. At det nok skulle komme. Og det gjorde det da også, men der er nok nogle processer, der kunne optimeres lidt,« siger Karin Alstrup, der har savnet information og tilgængelighed fra SAS' side.

SAS oplyser mandag til B.T., at der er gode nyheder til de danskere, der stadig savner deres kufferter og tasker på grund af de problemer, som arbejdsnedlæggelsen medførte.

I løbet af weekenden skulle den resterende mængde bagage således være blevet registreret i flyselskabets systemer og sendt videre.

»Så nu er det vores leverandør, der står for udkørsel af bagage, der sørger for at kontakte kunderne og aflevere bagagen,« lyder det fra kommunikationschef John Eckhoff.