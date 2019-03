Karin Kristensen er en bevidst bedstemor på 68 år.

Hun er nemlig klimaforkæmper i Bedsteforældrenes Klimaaktion, der lige nu tæller flere end 400 medlemmer.

»Hver torsdag står vi foran Christiansborg og demonstrerer,« fortæller hun.

Og det er faktisk ikke kun torsdag, det sker, for fredag var der klimademonstration foran Christiansborg, hvor Bedsteforældrenes Klimaaktion demonstrerede sammen med flere tusind folkeskoleelver.

Sammen med en masse folkeskole elever tog Bedsteforældrenes Klimaaktion til demonstration foran Christiansborg. Foto: Amanda Mortensen

»Alle dem der hopper, de vil ha’ en fremtid,« blev der råbt fra scenen, mens Karin Kristensen møvede sig igennem den store mængde hoppende unge.

Hver gang hun opdagede en med gråt hår på hovedet, fik de en flyer, hvor de kunne læse om Bedsteforældrenes Klimaaktion.

»Jeg er ude for at sprede budskabet,« sagde hun til en af de ældre mennesker, der fik en flyer i hånden.

Da B.T. nogle dage forinden var på besøg hos Karin Kristensen i hendes lejlighed i Frederikssund, var stemning mere afslappet.

B.T.-serie Et liv med plastik Plastik er overalt. Det er praktisk og billigt, men det giver også et stort affaldsproblem. For en gennemsnitlig husstand smider ca. 1 kg ud om ugen. Meget af det plastik bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os. I en artikelserie sætter B.T. fokus på, hvor meget plastikaffald vi producerer, og hvad det betyder for dig, os og verden omkring os. Følg familien Nielsen, som undersøger deres forbrug af plastik. Kom med på plastikkens rejse fra skraldespand til sorteringsanlæg. Bliv klogere på plastik i din hverdag KILDER: Danmarks Naturfredningsforening

Der sad hun og var ved at strikke et langt, grønt halstørklæde til fredagens demonstration.

Hun strikker faktisk det meste.

En dag hørte hun, at der er små bitte plastikstykker i både skurresvampe og klude - siden den dag har hun lavet dem selv.

»Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, hvordan vi håndterer vores plastik,« siger hun og ryster lidt på hovedet.

Strikketøjet er efterladt i skødet, og hun peger over på køleskabet.

»Alt er jo pakket ind i plastik i dag.«

Da hun jo er en ældre kvinde og har solgt sin bil for ikke at belaste miljøet, har hun måttet sande, at det letteste er at få sine dagligvarer leveret til døren. Men hun er ikke helt tilfreds.

»Det kommer i store plastikposer, og så er varerne delt på i flere plastikposer, og så er hver enkel vare pakket ind i mere plastik,« siger hun, ryster lidt på hovedet igen og tilføjer:

Hvad sker der med plastikaffaldet? En ny rapport fraviser, at op mod 60 procent af alt plastikaffaldet ender på danske forbrændingsanlæg. Her bliver det til fjernvarme, men når plastik, der er lavet af olie, brænder, skader det klimaet. Selvom vi i Danmark bruger mere og mere plastik, genanvender vi kun en brøkdel af affaldet. En bedre genanvendelse og større fokus på vores forbrug af plastik betyder mindre CO2-udledning, mindre plastikaffald i naturen og i havene. B.T. undersøger de næste dage, hvor vores plastikaffald ender, når vi smider det ud i skraldespande og containere. KILDER: Mckinsey og Innovationsfonden, Danmarks Naturfredningsforening.

»Det er helt vanvittigt.«

Selv for Karin Kristensen er det svært at holde sig fra plastik, selvom hun er en af dem, der er mest opmærksom på det.

Tilbage foran Christiansborg er flere bedsteforældre og skilte med klimabudskaber kommet til. Både hjemmelavede og maskinfremstillede.

‘Bedsteforældre i alle lande: foren jer. Børnebørnene satster på os,’ står der på en af dem.

Op af tasken trækker Karin Kristensen flere strikkede halstørklæder og huer, hun selv har strikket.

Hun viser posen frem, de ligger i.

»Se, det er vigtigt du lige får med, at den er en genanvendelig plastikpose, jeg har det med i,« siger hun og viser B.T. posen med de strikkede ting i.