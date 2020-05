Karin Kristensen stod i køen i Rema 1000 i Viborg-forstaden Overlund, da hun blev vidne til et optrin, der overraskede hende.

Et optrin, der udspillede sig i nabokøen - og siden eskalerede.

Her stod en ældre herre for tæt på manden foran i køen. Det fik ifølge Karin Kristensen sidstnævnte til at vende sig om og noget aggressivt sige: 'Gider du godt gå tilbage!'

Herefter skubbede den vrede kunde den ældre mand tilbage, fortæller Karin Kristensen til Viborg Stifts Folkeblad.

Episoden udspillede sig søndag eftermiddag ved 16-tiden.

Kort efter skulle den mandlige kundes utilfredshed med den ældre herre blusse op endnu engang.

Idet manden var ved at betale for sine varer, begyndte den ældre mand at lægge sine varer på kassebåndet - selvom supermarkederne i øjeblikket indskærper, at der kun må være en kunde ved båndet ad gangen.

Det fik manden foran i køen til at tage fat i sin kundevogn og skubbe den ældre mand i maven, så han igen blev rykket bagud.

»Jeg var faktisk på vej ud af butikken, da jeg tænkte, at det skulle være løgn,« siger Karin Kristiansen til Viborg Stifts Folkeblad.

Derfor gik hun tilbage og spurgte den ældre mand, om han var ok. Her bemærkede hun, at han hørte meget dårligt, hvilket kunne forklare bataljen med den anden kunde.

Hun er helt på det rene med, at den ældre mand ikke efterlevede forholdsreglerne, som er indført for at begrænse coronasmitte, men mener, at den anden kunde overreagerede og i stedet burde have henvendt sig i en venligere tone.

Overfor Viborg Stifts Folkeblad oplyser Rema 1000 i Overlund, at man ikke kender til episoden.